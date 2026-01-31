برلماني: رسائل الرئيس من قلب الأكاديمية العسكرية تؤكد مضي مصر بثبات نحو المستقبل

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل الأكاديمية العسكرية بعثت برسائل طمأنة وثقة للمواطنين، مفادها أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة، تقوم على إعداد أجيال واعية، وترسيخ أسس الاستقرار، ومواصلة البناء والتنمية رغم جسامة التحديات.

وأوضح السبكي، في تصريح صحفي اليوم، أن حرص الرئيس على الالتقاء بطلبة الأكاديمية ومتابعة برامج إعدادهم يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الزيارات المباشرة تمثل رسالة تقدير وثقة في الأجيال الجديدة، وتحفيزا لهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن بناء الشخصية المصرية يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على المشروعات الكبرى والبنية التحتية، بل تمتد إلى بناء الوعي وتعزيز قيم الانتماء والالتزام، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على القيادة واتخاذ القرار في مختلف المجالات، موضحا أن الأكاديمية العسكرية تمثل نموذجا متكاملا لهذا التوجه، من خلال منظومة تدريبية تجمع بين العلم والانضباط والثقافة الوطنية.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن رسائل الرئيس بشأن تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات جذب الاستثمار تعكس ثقة الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تجاوز التحديات العالمية الراهنة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد لتحقيق معدلات نمو مستدامة يشعر المواطن بثمارها بشكل مباشر.

وأوضح السبكي أن تأكيد الرئيس على توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يعكس جاهزية الدولة لإدارة الملفات المعيشية بكفاءة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويصون الأمن الغذائي.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، شدد عضو مجلس النواب على أن رؤية الرئيس تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة تؤكد أن السياسة المصرية تتسم بالحكمة والاتزان، وتستند إلى قراءة دقيقة لموازين القوى والتحديات، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري وصون مصالح الدولة العليا.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الموقف المصري الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء مسار إعادة الإعمار، يجسد الدور التاريخي والمحوري لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين.