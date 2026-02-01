إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا

سلَّم السفير وائل فتحي، سفير مصر في أكرا، رئيس غانا "جون مهاما"، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول انضمام مصر لـ"مبادرة إعادة تفعيل أكرا" التي أطلقها الرئيس الغاني كمنصة لتطوير التعاون التنموي وتحقيق التنمية الشاملة.

يأتي ذلك في ضوء الحرص على تعزيز التعاون مع دول الجنوب والدول الأفريقية والبناء على العلاقات التاريخية الممتدة يين مصر وغانا.

وتطرق اللقاء إلى الدور المهم الذي تضطلع به الشركات المصرية في غانا، والتي تسهم في المشروعات القومية.

وأشار إلى حرص السفارة فى أكرا على تقديم كل التسهيلات الممكنة لزيادة الشركات المصرية في السوق الغاني، فضلاً عن العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والترويج للمنتجات المصرية، وهو ما حظي بإشادة الرئيس الغاني.

ومن جهته، أعرب الرئيس الغاني، عن تقديره للدور المهمي الذي يقوم به القطاع الخاص المصري، جنبا إلى جنب، مع الجهود الحكومية المشتركة، منوهاً بأن التجربة التنموية المصرية ومشروعاتها الوطنية الكبرى جديرة بالاقتداء بها.

وأشاد الرئيس "جون مهاما" بالدور البناء الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تطلعه لتعزيز أطر العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة، سواء على المستوى الثنائي، أو في المنظمات الإقليمية والدولية.