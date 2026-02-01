قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أفشة: الأهلي رفض رحيلي .. وقرار الإعارة كان قراري

أفشة
أفشة
رباب الهواري

أكد نجم الأهلي السابق محمد مجدي أفشة أنه صاحب قرار الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، مشددًا على أن الاتحاد نادٍ عريق وكبير، وجماهيره تحب كرة القدم.

وأضاف أفشة، خلال ظهوره ضيفًا في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على قناة MBC مصر 2، أنه يحب اللعب تحت الضغط، ولذلك قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري. وعلى الجانب الآخر، قال إن الأهلي كان يرفض رحيله، لكن قرار الإعارة كان قراره الشخصي، مؤكدًا أنه هو من قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري من أجل المشاركة بانتظام، نظرًا لعدم انتظامه في اللعب خلال الموسم الماضي.

كما أوضح نجم الاتحاد السكندري أنه لا يهتم بالحصول على لقب رجل المباراة، بقدر اهتمامه برأي المدير الفني وتقييمه لأدائه.

واختتم محمد مجدي أفشة، مهاجم النادي الأهلي سابقًا والاتحاد السكندري حاليًا، تصريحاته قائلًا إن المدير الفني توروب قال له: «متزعلش إنك مخدتش فرصة معايا، وأنا هتابعك خلال فترة الإعارة»، مؤكدًا أنه شعر براحة نفسية كبيرة من رد فعل جماهير الأهلي على قرار رحيله، وهو أمر لم يكن يتوقعه.

