مطروح الرسمية المتميزة للغات تحصل على المركز الأول في مسابقة المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم حصول مدرسة مطروح الرسمية المتميزة للغات على المركز الأول كأفضل مدرسة رسمية لغات على مستوى المحافظة ومن أفضل أربع وعشرين مدرسة من ذات النوعية التعليمية علي مستوى الجمهورية وذلك في مسابقة (مدارس مصر 2025 ) والتى تم تنظيمها في ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وتم إعلان فوز مدرسة مطروح الرسمية بالمركز الأول في حفل مؤسسة "التعليم أولاً"، لإعلان نتائج المسابقة والتي تم تنظيمها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولاً و فاطمة الزهراء عزالدين رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بالوزارة .

وهنأت نادية فتحى وكيل الوزارة التعليم العام وإدارة الرسميات وادارة وهيئة تدريس المدرسة المتميزة لغات تقديرا لحصول ذلك الصرح التعليمي الشامخ علي أفضل مدرسة رسمية مؤكدة أن تميز المدرسة الرسمية جاء نتاج مستحق لتعاون صادق وعمل مخلص بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور شركاء النجاح

وأهدت وكيل الوزارة تميز الرسمية لغات للواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وفي عهده الزاخر بالعطاءات حصل تعليم مطروح على المراكز الأولى في العديد من المسابقات الوزارية بالأنشطة التربوية كذلك نيل عشرات المدارس الابتدائية والاعدادية علي شهادة اعتماد الجودة بصورة مضيئة غير مسبوقة .