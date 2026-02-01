إحالة عاطلين بتهمة سرقة مواسير التكييفات في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطلين بتهمة سرقة مواسير التكييفات الخاصة بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

ورصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة مواسير التكييفات الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير الماضي تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مواسير وحدة التكييف الخارجة للشقة محل سكنه.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة حيث تبين أنهما عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.