الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد 165 عامًا.. لماذا توقف ترام الإسكندرية الآن؟
إسراء عبدالمطلب

بعد أكثر من قرن ونصف من الخدمة، يتوقف ترام الإسكندرية رسميًا عن العمل، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، كجزء من مشروع تطوير شامل يهدف إلى تحديث البنية التحتية للمرفق التاريخي لمواجهة التحديات المرورية والكثافة السكانية، وتحسين جودة النقل داخل المحافظة السياحية التي تستقبل ملايين الزائرين سنويًا.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لتطوير شبكات النقل العام في المدن الكبرى.

ترام الإسكندرية - ويكيبيديا

خطة الإيقاف التجريبي والجزئي

يبدأ اليوم الإيقاف التجريبي لمسار ترام الرمل من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ويستمر حتى 10 فبراير 2026، بهدف تقييم كفاءة وسائل النقل البديلة التي ستغطي احتياجات المواطنين خلال فترة توقف الترام. 

ويلي ذلك مرحلة الإيقاف الجزئي من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، على أن يبدأ الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل في 1 أبريل 2026.

وسائل النقل البديلة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إعداد خطة شاملة لتشغيل وسائل النقل البديلة لتلبية احتياجات الركاب ضمن نفس المسار الجغرافي للترام. واعتبارًا من 1 فبراير، سيتم تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل 90 مينى باصًا، و48 ميكروباصًا، و15 أتوبيسًا، موزعة على ثلاثة مسارات: الكورنيش، طريق الحرية، وخطى النصر وباكوس، مع محطات منظمة لضمان انتظام حركة الركاب وفواصل تقاطر تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق.

مع بدء الإيقاف الكلي في 1 أبريل 2026، سيتم إضافة 53 وسيلة نقل أخرى، ليصبح الإجمالي 206 مركبات، لضمان استيعاب العدد الكامل للركاب.

تنسيق النقل الجامعي ومواعيد العمل

تم التنسيق مع جامعة الإسكندرية لتقليل الازدحام خلال فترة توقف الترام، حيث تم تنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي بفواصل زمنية نصف ساعة بين الكليات لضمان توزيع الطلاب بشكل متوازن داخل وسائل النقل البديلة.

التعريفات والاشتراكات

تم تحديد تعريفة وسائل النقل البديلة كالتالي: الأتوبيس 13 جنيهًا، المينى باص 9.5 جنيه، والميكروباص 8 جنيهات. كما أُنشئت اشتراكات لمدة ثلاثة أشهر بأسعار مخفضة تصل إلى 11.5 جنيه للأتوبيس، و8.5 جنيه للمينى باص، و7.75 جنيه للميكروباص.

ترام الإسكندرية توقف ترام الإسكندرية الإسكندرية

