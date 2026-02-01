حسام الخولي يحذر من مخاطر التكنولوجيا على الأجيال: نواجه عالمًا مجهولًا يهدد القيم

حذر النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بـ مجلس الشيوخ، من المخاطر المتزايدة للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنها باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا ومدمرًا للأجيال القادمة، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وقال الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن كل دولة أصبحت مطالبة بالدفاع عن أجيالها القادمة، متسائلًا عن شكل النشأة التي سيكبر عليها الأطفال، خاصة أن التربية لم تعد مقتصرة على الأسرة والمدرسة فقط، كما كان الحال في السابق، بل أصبحت التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا ومؤثرًا في تشكيل وعي النشء.

دور الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية

وأوضح أن الواقع الحالي يشير إلى تراجع دور الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية في مقابل تصاعد تأثير التكنولوجيا، لافتًا إلى أن الطفل اليوم لم يعد مرتبطًا بوالديه أو بدور العبادة كما كان، بل بات الذكاء الاصطناعي صديقه الأقرب والأكثر تأثيرًا في حياته.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في عدم إدراك عدد كبير من أولياء الأمور لحجم هذه التحديات، إلى جانب مواجهة دول العالم لشركات تكنولوجية عملاقة تسعى للحفاظ على أرباحها، حتى وإن كان ذلك على حساب القيم المجتمعية، ما يخلق عالمًا مجهولًا يهدد هوية المجتمعات.

وشدد الخولي على أن هذا الملف يعد من أهم القضايا التي يجب أن تحظى بالأولوية القصوى، مؤكدًا أن التعامل معه لا يقتصر على وزارة بعينها، بل يتطلب تحركًا وتنسيقًا من الحكومة بأكملها لوضع سياسات واضحة تحمي الأجيال القادمة وتدعم استقرار المجتمع.