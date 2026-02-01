بدء تسليم 1848 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.. غدا

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن البدء في تسليم 1848 وحدة سكنية لمستحقيها ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" (إسكان اجتماعي) للمرحلتين الثالثة والخامسة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم وسرعة تسكين المواطنين، وبناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.



وصرحت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، بأن هذا الإعلان يأتي استكمالاً لعمليات التسليم الجارية، وضمن خطة الجهاز لدفع معدلات الإنجاز وإنهاء كافة الأعمال المتبقية بالمشروعات.

وتشمل مواقع التسليم الوحدات الكائنة في:

جمعية سوهاج (موقع 22): العمارات من 745 إلى 752.

جمعية سوهاج (موقع 52): العمارات من 1064 إلى 1073.

شركة السندس (موقع 34): العمارات من 706 إلى 711.

شركة دلتا النيل (موقع 50): العمارات من 685 إلى 710.

شركة جيت - أحمد الحوت (موقع 56): العمارات من 1089 إلى 1109.

ويؤكد جهاز المدينة استمرار العمل بكامل طاقته وتكثيف العمالة والمعدات لتذليل كافة العقبات، تمهيداً لتسليم باقي وحدات المراحل الثالثة والخامسة تباعاً فور جاهزيتها.