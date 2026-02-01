الرئيس اللبناني يتوجه إلى إسبانيا في زيارة رسمية

غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، مطار رفيق الحريري الدولي متوجهًا إلى إسبانيا في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من ملك إسبانيا فيليب السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

يرافق الرئيس عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين على أن ينضم إلى الوفد في مدريد سفير لبنان بإسبانيا هاني شميطلي.

ومن المقرر أن يلتقي جوزيف عون الملك فيليب السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ويجري معهما محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.