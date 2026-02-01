لتسهيل حركة المواطنين والزوار.. استكمال تسمية وترقيم الشوارع بالغردقة

في إطار خطة التطوير الحضاري الشامل، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الانتهاء من أعمال تسمية وترقيم الشوارع بجميع مدن المحافظة، وجه اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة باستكمال أعمال تسمية وترقيم الشوارع وتركيب اللافتات الإرشادية الخاصة بها بجميع أنحاء المدينة، وذلك بمنطقة مبارك 7.

وأكد رئيس مدينة الغردقة على سرعة تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل تركيب لافتات الشوارع بشكل واضح ومنظم، بما يسهم في سهولة التعرف على العناوين وتحقيق الانضباط المكاني داخل المدينة.

وأوضح اللواء ياسر حماية أن الهدف الرئيسي من المشروع هو إنهاء المعاناة التي واجهها أهالي الغردقة وزائروها على مدار سنوات بسبب عدم وضوح أسماء الشوارع وصعوبة التنقل والوصول إلى المواقع المختلفة، سواء الخدمية أو السياحية.

وأشار رئيس مدينة الغردقة إلى أن مشروع تسمية وترقيم الشوارع يُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية للمدينة، بما يواكب مكانة الغردقة كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية، ويسهم في دعم الحركة السياحية والاستثمارية.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية للأعمال، والتوسع في تنفيذ المشروع ليشمل باقي المناطق، تحقيقاً للمظهر الحضاري والتنظيم العمراني الذي يليق بمدينة الغردقة وسكانها وزائريها.