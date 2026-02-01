قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

القدس المحتلة تتعرض لسياسات ممنهجة.. لا بد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها باتفاق السلام| الأوضاع بالقطاع

غزة
غزة
محمود محسن

رغم المعوقات المستمرة، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات في قطاع غزة.

السفير ماجد عبد الفتاح: لا بد من ممارسة أقصى الضغط على إسرائيل للبدء في تنفيذ التزاماتها

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ المجموعة العربية والجامعة العربية تتابعان بمنتهى الدقة كل الخطوات التي يتم اتخاذها لإعادة فتح معبر رفح من الجانبين للسماح بخروج الجرحى والمصابين والمرضى وبدخول مَن سبق خروجهم ومتفق على دخولهم مرة أخرى.

وأضاف عبد الفتاح في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر يمثل البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام ومن قرار مجلس الأمن 2803.

وتابع، أنّ إسرائيل مازالت تضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ هذه المرحلة الثانية، وبخاصة أمام دخول وخروج المرضى والمصابين، وأمام دخول المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة.

وأردف: "لا بد من ممارسة أقصى الضغط على إسرائيل للبدء في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الذي صدر بناءً عليه قرار مجلس الأمن رقم 2803".

ماهر صافي: واشنطن وحدها القدرة الفعلية على إنهاء حرب غزة

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المجتمع الدولي أخفق طوال فترة حرب الإبادة على قطاع غزة في ممارسة أي ضغط حقيقي يُجبر إسرائيل على وقف القتل والتجويع أو إنهاء العمليات العسكرية، رغم حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح صافي أن التجربة أثبتت أن القرار الحقيقي لا يكمن لدى المؤسسات الدولية أو مجلس الأمن، بل لدى الإدارة الأمريكية، التي تمتلك القدرة الفعلية على إنهاء الحرب في أي لحظة إذا توفرت الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن واشنطن تتعامل بازدواجية معايير واضحة في الملف الفلسطيني مقارنة بمواقفها في أزمات دولية أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة لعبت دورًا مباشرًا في استمرار الحرب، من خلال إمداد إسرائيل بالسلاح ومنحها الغطاء السياسي واستخدام «الفيتو» لإجهاض أي قرارات دولية تهدف إلى وقف العدوان.

وأشار صافي إلى أن الإدارة الأمريكية، بعيدًا عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، هي الجهة الوحيدة القادرة على وضع حد للخروقات الإسرائيلية المتواصلة، والانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على الإغاثة الإنسانية وتوفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني.

تهاني اللوزي: القدس المحتلة تتعرض لسياسات ممنهجة تستهدف القرى والتجمعات العربية

قالت الدكتورة تهاني اللوزي، مستشار محافظ القدس ومسؤولة ملف مقاومة الهدم في المحافظة، إن محافظة القدس، باعتبارها العاصمة المحتلة، تواجه ضغوطًا متزايدة وسياسات ممنهجة ومقصودة تستهدف السكان المقدسيين في مختلف القرى والبلدات العربية، سواء داخل الجدار أو في المناطق المحيطة به.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هذه السياسات تتسع رقعتها لتشمل مناطق ضواحي القدس، التي باتت من أكثر المناطق تعرضًا للاستهداف في المرحلة الراهنة.

وتابعت، أنّ ضواحي القدس تضم عددًا كبيرًا من المناطق السكنية الموزعة جغرافيًا بين الشمال الغربي والوسط والجنوب، إضافة إلى مناطق داخل الجدار، مشيرة إلى أن القرى والأرياف التي تضم تجمعات بدوية تُعد الأكثر تعرضًا للاعتداءات.

وذكرت، أن مجموعات كبيرة من مستوطني الاحتلال، وبرفقة وموافقة جنود الاحتلال وشرطته، تقتحم بشكل متكرر الأحياء والتجمعات البدوية، في تصعيد واضح للاعتداءات.

ماجد عبد الفتاح المجموعة العربية الجامعة العربية اتفاق السلام المساعدات الإنسانية

