سلطات ملاوي تعلن تفشي فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني

أعلنت وزارة الصحة في ملاوي، عن تفشي فيروس شلل الأطفال، والمشتق من اللقاح من النوع الثاني (cVDPV2) بعد اكتشافه في مياه الصرف الصحي في /بلانتير/.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الإثنين/ أن هذا الفيروس - الذي قد يُسبب شللا لا رجعة فيه، لاسيما لدى الأطفال - دفع السلطات إلى إطلاق حملات تطعيم إضافية وتعزيز إجراءات النظافة، بدعم من اليونيسف.

يذكر أن شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى يسببه فيروس شلل الأطفال (Poliovirus)، يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا عضالا أو الوفاة في غضون ساعات، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وينتقل الفيروس عبر الأطعمة والمياه الملوثة بـبراز الشخص المصاب. لا يوجد علاج شاف له، لكن اللقاحات فعالة جداً في الوقاية منه.