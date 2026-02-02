قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوستاريكا : المرشحة اليمينية "لورا فرنانديز" تفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى

أ ش أ

حققت لورا فرنانديز مرشحة الحزب المحافظ الحاكم (يمينى) فوزا ساحقا فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى كوستاريكا بفضل وعودها باتخاذ موقف حازم ضد تهريب المخدرات .

وذكرت شبكة /فرانس إنفو/ اليوم /الاثنين/ أن السياسية البالغة من العمر 39 عاما والمؤيدة لنهج متشدد في مكافحة الجريمة المتزايدة في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى حصلت على ما يقرب من 49% من الأصوات، مع فرز 88 % من مراكز الاقتراع، وفقا للنتائج الجزئية التي نشرتها المحكمة الانتخابية.

ويمثل هذا تسع نقاط أكثر من النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.. أما أقرب منافسيها، الخبير الاقتصادي المنتمي ليمين الوسط ألفارو راموس، فقد حصل على 33% من الأصوات، وسرعان ما أقر بالهزيمة.

وبذلك ستكون ثاني امرأة تحكم كوستاريكا، إحدى أكثر دول المنطقة استقرارا، بعد لورا تشينشيلا، التي فازت أيضا في الجولة الأولى من انتخابات عام 2010.

ويعزز فوز فرنانديز مكانة اليمين في أمريكا اللاتينية، بعد نجاحاته في تشيلي وبوليفيا وهندوراس، ومع اقتراب انتخابات الرئاسة في البرازيل وكولومبيا عام 2026، حيث يقود اليسار حاليا.

