استمرار جهود قسم البيئة في أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمدينة سفاجا

واصل قسم البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا،في إطار توجيهات السيد الفاضل الوزير اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري بكافة مدن المحافظة، اليوم، تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

وشملت الأعمال عددًا من المناطق، من بينها منطقة عمارات الجيش، ومنطقة العرايشي، ومنطقة الكيلو 3، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة المتاحة بالوحدة المحلية لرفع المخلفات والتراكمات الصلبة والشجرية والقمامة والأتربة أولًا بأول، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة والإشراف المباشر من السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، الذي شدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة بمختلف المناطق والأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد رئيس المدينة على استمرار حملات النظافة بشكل يومي لتشمل كافة المناطق والتقسيمات بمدينة سفاجا، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.