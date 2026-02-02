السعودية وسنغافورة توقعان اتفاقية لتعزيز الربط الجوي

شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونظيره السنغافوري المكلّف جيفري سيو، اليوم /الاثنين/، توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج الربط الجوي والخطوط الجوية السنغافورية، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة شانجي للطيران 2026 ومعرض سنغافورة الجوي، المنعقدين خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة وسنغافورة، من خلال إطلاق أول مسار جوي مباشر يربط بين العاصمة سنغافورة ومدينة الرياض، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا للنقل الجوي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ومن المقرر أن يُطلق المسار الجديد من مطار شانجي الدولي (SIN) إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع أربع رحلات أسبوعيًّا، وذلك ابتداءً من شهر يونيو المقبل، بسعة مقعدية 303 مقاعد بإجمالي 126.048 سنويًّا باستخدام طائرات من طراز A350-900 وستسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الرحلات الجوية الحالية بين المملكة وجنوب شرق آسيا، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للربط الجوي بين الجانبين.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لشبكة المسارات الدولية، وتعكس عمق الشراكة بين قطاعي الطيران المدني في البلدين، وخطوة محورية لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادف لتعزيز الربط الجوي للمملكة مع العالم، وتعزيز التنافسية بما يرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا ومنصة ربط عالمية.

وأشار إلى أن المسار الجديد بين الرياض وسنغافورة يمثل جسرًا حيويًا يربط المملكة بأسواق جنوب شرق آسيا، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والسياحة، ويوفر خيارات سفر متنوعة وبمعايير عالمية.