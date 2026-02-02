مطار القاهرة يحقق معدل نمو قياسي خلال يناير 2026 مقارنة بالعام الماضي

نشرت شركة ميناء القاهرة الجوي، معدلات النمو الذي حققها مطار القاهرة الدوي، خلال شهر يناير 2026 حيث حقق المطار معدلات نمو إيجابية في حركة الركاب والرحلات مقارنةً بنفس الشهر من عام 2025.

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، إن نعدلات النمو الايجابية التي حققها مطار القاهرة الدولي، هي تأكيدٍ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

أوضحت شركة ميناء القاهرة الجوي، أن عدد الركاب في مطار القاهرة اد ارتفع إلى 2,996,606 راكباً في يناير 2026 مقابل 2,635,041 راكباً في يناير 2025، محققاً نموًا سنويًا بنسبة تقارب 14٪.

كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 21,044 رحلة مقارنةً بـ 18,529 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا زيادة قدرها نحو 14٪.

أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، أن هذا النمو المستمر يعكس حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير منظومة التشغيل والخدمات داخل المطار، في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.