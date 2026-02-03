19 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض نجله المريض بالتوحد في البحيرة

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 19 مارس 2026 نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض نجله المريض بالتوحد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13.

كان المستشار محمود إبراهيم الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة العامة م.ح.ا، 45 عاما، مقيم بكفر الدوار، بهتك عرض المجني عليه الطفل م.م من ذوي الإعاقة "مصاب بمرض التوحد"، والذي لم يبلغ الثامنة عشرة عامًا، وكان ذلك بالقوة.

استغل المتهم سلطته الأبوية عليه وانعدام إدراكه وعجزه عن المقاومة، حيث دأب على الانفراد به قسرًا عقب إبعاد شقيقه الأصغر، وحسر عنه ملابسه، وتعدى عليه جنسيا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما عرض المتهم المجني عليه للخطر وهو من ذوي الإعاقة، بأن أوجده في حالة تهدد احترام كرامته الإنسانية بسبب الإعاقة، بأن تعدى عليه جنسيا على النحو المشار إليه في الاتهام الأول.

ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات، والمواد 1/2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والمواد 45، 1/46 بند 3، 47، 58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.