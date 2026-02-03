قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
توسعة المدخل الرئيسى لقرية غرب الموهوب بالداخلة استعدادا لإنشاء بوابة رئيسية

منصور ابوالعلمين

واصلت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب بالوادى الجديد أعمال توسعة المدخل الرئيسي للقرية بالتعاون مع معدات الأهالي، بما يعكس روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة تجاه تطوير البنية التحتية، ويعد نموذجًا يُحتذى به في دعم المشروعات المحلية. وذلك في إطار الاستعدادات لإنشاء بوابة رئيسية مميزة تعكس الطابع الحضاري والجمالي للقرية، وذلك بناءً على توجيهات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة.
- تنفيذ أعمال بوابة رئيسية بالقرية

وشملت الأعمال الميدانية تمهيد الطريق وتوسيع جوانبه لتسهيل الحركة المرورية وتأمين وصول المركبات بشكل آمن، مع إزالة أي معوقات أو تراكمات، بما يسهم في رفع كفاءة مدخل القرية وتحسين المشهد العام للمنطقة.

وتستكمل الوحدة المحلية الأعمال خلال الأيام المقبلة لتجهيز المدخل الرئيسي بالكامل، تمهيدًا لتركيب البوابة الرئيسية، التي ستصبح إضافة مميزة للقرية وتبرز حرص القيادة المحلية على الارتقاء بالخدمات والمرافق العامة، وتحسين المشهد الحضاري للأهالي والزائرين على حد سواء.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

السجن المشدد لمسئولين بميناء الإسكندرية لتسهيل تهريب خامات محظور تصديرها للخارج

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة في الدقهلية

ألقت بنفسها من الطابق الثانى.. إصابة فتاة في قرية بالدقهلية

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

