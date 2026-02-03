توسعة المدخل الرئيسى لقرية غرب الموهوب بالداخلة استعدادا لإنشاء بوابة رئيسية

واصلت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب بالوادى الجديد أعمال توسعة المدخل الرئيسي للقرية بالتعاون مع معدات الأهالي، بما يعكس روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة تجاه تطوير البنية التحتية، ويعد نموذجًا يُحتذى به في دعم المشروعات المحلية. وذلك في إطار الاستعدادات لإنشاء بوابة رئيسية مميزة تعكس الطابع الحضاري والجمالي للقرية، وذلك بناءً على توجيهات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

- تنفيذ أعمال بوابة رئيسية بالقرية

وشملت الأعمال الميدانية تمهيد الطريق وتوسيع جوانبه لتسهيل الحركة المرورية وتأمين وصول المركبات بشكل آمن، مع إزالة أي معوقات أو تراكمات، بما يسهم في رفع كفاءة مدخل القرية وتحسين المشهد العام للمنطقة.

وتستكمل الوحدة المحلية الأعمال خلال الأيام المقبلة لتجهيز المدخل الرئيسي بالكامل، تمهيدًا لتركيب البوابة الرئيسية، التي ستصبح إضافة مميزة للقرية وتبرز حرص القيادة المحلية على الارتقاء بالخدمات والمرافق العامة، وتحسين المشهد الحضاري للأهالي والزائرين على حد سواء.