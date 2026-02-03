برلمانية: مراكز متخصصة لعلاج الأورام والإشعاعي خطوة نحو عدالة صحية حقيقية في الصعيد

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن المقترح الحكومي بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي يمثل قفزة نوعية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن التركيز على الصعيد والمناطق النائية يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الصحية وتقليل معاناة المرضى.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن الشراكة بين وزارة الصحة وشركة سيمنس هيلثنيرز، والتي تتضمن تحديث أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتدريب الكوادر الطبية، ستسهم في رفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتقليل فترات الانتظار، وضمان استدامة الجودة في مراكز علاج الأورام.

وأشارت إلى أن استخدام أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل جهاز Halcyon سيزيد القدرة الاستيعابية للمراكز، ويُمكن المرضى من الحصول على علاج أسرع وأكثر دقة، مؤكدة أن إنشاء مراكز تحكم مركزية وربطها بعدة مستشفيات يمثل خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الطبية.

واختتمت العسيلي تصريحها بالقول: "الاستثمار في التدريب المتقدم للأطباء والفنيين وإنشاء مراكز محاكاة للتدريب الفني يُعد استثمارًا في العنصر البشري، وهو الركيزة الأساسية لضمان استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر".