وائل بدوي يوضح أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر.. تفاصيل

أكد وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأكاديمية البحث العلمي، أن أنظمة الهاتف الجديدة والمحدثة، تعتمد على برامج الذكاء الإصطناعي، مشيرا إلى أن تلك البرامج قد تعتمد على سعة الإنترنت الخاصة بالمواطنين.

وقال وائل بدوي، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أنه في بعض الأحيان هناك تحديثات للبرامج على الهاتف المحمول، وتحتاج إلى قدر معين من سعة الإنترنت.



شاكر الجكل خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات أن التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، إضافة إلى تشغيل التطبيقات والألعاب في الخلفية، من أبرز أسباب استنزاف البيانات دون ملاحظة المستخدم.