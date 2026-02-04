مصطفى بكري يوافق على الاتفاق التمويلي الخاصة ببرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، موافقته على الاتفاق التمويلي الخاصة ببرنامج "دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بين مصر والاتحاد الأوروربي، الممول بمنحة قيمتها75 مليون يورو.

وقال "بكري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المادة 151 من الدستور فوضت رئيس الجمهورية بتوقيع المعاهدات والتصديق عليها بعد مجلس النواب، ومصر قد وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024بقيمة 7.5 مليار يورو، وهذه المنحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي مخصصة للعشوائيات وللرعاية الصحية والاجتماعية.

وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة بضرورة الاهتمام بعشوائيات الصعيد، قائلا: "أتمنى من الحكومة أن تنظر إلى عشوائيات الصعيد حيث تتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية".