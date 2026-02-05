قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
تحقيقات وملفات

روح OFF بين الحظر والجدل| توقف المسلسل بسبب أم جاسر.. وأول تعليق من المنتج

مسلسل روح OFF
مسلسل روح OFF
إٍسراء عبدالمطلب

تسبب انتشار مقطع فيديو يجمع البلوجر الشابة أم جاسر مع منتج مسلسل روح OFF في إثارة جدل واسع داخل الوسط الفني، مما أسفر عن أزمة لصناع العمل. 

المقطع المتداول أظهر لحظة التعاقد على مشاركة البلوجر في أحد مشاهد المسلسل، وهو ما اعتبرته نقابة المهن التمثيلية مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعمل الفني. وبناءً على ذلك، قررت النقابة إيقاف المسلسل نهائيًا ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القواعد المهنية وحماية أعضاء النقابة.

تفاصيل قرار النقابة

أوضحت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي أن قرار الإيقاف جاء بعد أن استمر المنتج في تجاهل التحذيرات والتنبيهات المتكررة التي أطلقتها النقابة بشأن الالتزام بلوائحها والقوانين المنظمة للعمل الفني. 

وذكر البيان أن آخر المخالفات تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو مع البلوجر أم جاسر أثناء التعاقد معها للمشاركة في العمل، وهو ما يعد انتهاكًا مباشرًا للقواعد التي تمنع الاستعانة بغير المقيدين بجداول النقابة دون تصاريح قانونية مسبقة.

وأكدت النقابة أن هذه المخالفات تمثل تجاوزًا للقوانين والضوابط التنظيمية، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة للتحايل على القواعد، مشددة على أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تشكل أولوية قصوى، وأن أي عمل فني لا يلتزم بهذه الضوابط سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقانون.

أهمية القرار

يُعد قرار النقابة جزءًا من جهودها المستمرة للحفاظ على هيبة المهنة وتنظيم العمل الفني، خاصة مع تزايد ظاهرة مشاركة البلوجرز والانفلونسرز في الإنتاج الفني دون التزام بالقوانين. 

كما يعكس القرار حرص النقابة على تطبيق القانون بلا استثناءات، وضمان أن جميع الأعمال الفنية التي يتم عرضها في الموسم الرمضاني تتوافق مع اللوائح المعمول بها. 

وخلص البيان إلى التأكيد على أن قرار الإيقاف نهائي ولا رجعة فيه، في رسالة واضحة لكل المنتجين والمهنيين في الوسط الفني بشأن أهمية احترام قواعد النقابة.

علق بلال صبري، منتج مسلسل روح OFF، على قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقاف العمل ومنع عرضه في موسم رمضان 2026، على خلفية الجدل المثار حول مشاركة البلوجر أم جاسر، والتي اعتبرتها النقابة مخالفة للوائح المنظمة للعمل الفني.

وأضاف صبري في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أم جاسر لم تشارك في تصوير أي مشاهد داخل المسلسل، مشددًا على التزامه الكامل بقواعد النقابة، ومشيرًا إلى أنه يرى امتلاكها موهبة تمثيلية، متسائلًا عن أسباب رفض مشاركة البلوجرز في الأعمال الدرامية حال الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأضاف منتج العمل أن الحكم على أي مشاركة فنية يجب أن يكون قائمًا على الموهبة وليس الخلفية المهنية، مع تأكيده احترامه الكامل لدور النقابات الفنية والجهات المنظمة للمهنة.

في المقابل، كشف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن صُنّاع المسلسل تواصلوا مع النقابة وعقدوا اجتماعًا مشتركًا مع نقيب السينمائيين مسعد فودة، مؤكدًا أنه لا يمانع استئناف التصوير بعد إزالة المخالفة، رغم تمسك النقابة بقرار الإيقاف الرسمي ومنع عرض المسلسل في رمضان 2026.

أم جاسر روح OFF نقابة المهن التمثيلية

