التحكيم والإنشاءات الدولية .. تعاون مهم بين نقابة المحامين وجامعة القاهرة

نقيب المحامين
نقيب المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقّى  الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة رسمية من مركز تحكيم جامعة القاهرة لحضور الجلسات الرسمية للمؤتمر الأول للمركز لعام 2026، والذي يُعقد تحت عنوان:

«مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار – تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز»،

جاء ذلك تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة  الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ورئيس مركز التحكيم.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الافتتاحية الرسمية والجلسات العامة للمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وذلك يوم 14 فبراير 2026، على أن يُخصّص يوم 15 فبراير 2026 للتدريب من خلال ورش العمل المبينة بالبرنامج.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات المهنية في مجال التحكيم، وقد عبّر مركز تحكيم جامعة القاهرة عن بالغ تقديره لدور النقيب ومكانته المهنية والعلمية الرفيعة، لما يمثله حضوره من إضافة نوعية لأعمال المؤتمر.

كما شملت الدعوة توجيهها – من خلال  النقيب – إلى جموع الزميلات والزملاء المحامين بجمهورية مصر العربية للتسجيل والمشاركة في جلسات وفعاليات المؤتمر، لما لذلك من أثر في إثراء المناقشات المهنية وتعزيز تبادل الخبرات.

عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيب المحامين نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رسمية جامعة القاهرة الجلسات الرسمية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

