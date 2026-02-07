157رحلة دولية إلى مرسى علم خلال أسبوع تنقل 28 ألف سائح من 12دولة أوروبية

يشهد مطار مرسى علم الدولي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل وحركة الوصول، مع زيادة أعداد الرحلات الجوية الوافدة من مختلف العواصم الأوروبية والدولية مقارنة بالأسابيع الماضية، في إطار توجيهات الجهات المعنية بتعزيز حركة السياحة الوافدة ودعم انتظام التشغيل بالمطارات السياحية.

وبحسب جداول التشغيل، يستعد المطار لاستقبال 157 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجاري، الممتد من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، تقل على متنها قرابة 28 ألف سائح من جنسيات متعددة.

وتشير البيانات إلى أن الرحلات المقررة خلال هذا الأسبوع ستصل من 12 دولة أوروبية، في مؤشر يعكس انتعاشًا قويًا في حركة السياحة الوافدة إلى مدينة مرسى علم، وارتفاع الطلب على المقصد السياحي بالتزامن مع زيادة نسب الإشغال الفندقي.

وفي تصريحات له، أوضح أبو الحجاج العماري الخبير السياحي أن هذا التصاعد في حركة الوصول يؤكد المكانة التي باتت تحتلها مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن تزايد الإقبال يرتبط بعوامل عدة، من أبرزها تنامي الثقة الدولية في مستوى الأمن والاستقرار، إلى جانب ما تتمتع به البلاد من تنوع كبير في المقاصد والمنتجات السياحية.