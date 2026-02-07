تعليم مطروح : 903 مدارس جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غداً الأحد

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن 903 مدرسة بكافة أرجاء المحافظة علي أتم استعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح غداً الأحد.

وشددت نادية فتحي علي مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام باستمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بتحسين المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولي بالمدارس الابتدائية مع المتابعة الميدانية المستمرة بالإضافة إلى التنسيق مع مجالس المدن لإزالة الإشغالات أمام المؤسسات التعليمية.

كما شددت على ضرورة التأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال والتأكد من نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها كذلك سلامة ونظافة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث ومدي كفايته للطلاب.

وأشارت إلى ضرورة متابعة أسوار المدارس والالتزام بالتعليمات الخاصة بدهانها وإزالة ومحو أي آثار عليها والتأكد من تنظيف أسطح المدارس وتنظيف جراجير المياه وسط موجات التقلب الجوية ومراجعة نظافة الخزانات الأرضية بالمدارس.

كما أكدت على ضرورة تفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طارئ لا قدر الله مع مراجعة تواجد قوائم وجداول الفصول قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني مع التزام المدرسين بجدول الفصل والتنبيه المشدد بحظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب خارجية بخلاف الصادرة من الوزارة

ووجهت بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية الخاصة بالترم الثاني وتوجيه وتشجيع الطلاب علي متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة مع التنوع في استخدام أساليب التعلم النشط لسهولة توصيل المعلومات للطلاب وتفعيل كافة حجرات الأنشطة التربوية كذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لانجاحها وكذلك تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وتفعيل خطط رفع المستوي التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان الترم الأول.

و نبهت وكيل الوزارة كذلك علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما تم الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الأول مع انطلاقة الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية ضمن الإجراءات السالف ذكرها لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وأوضحت كذلك أنها شددت علي مديري الإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس بضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.