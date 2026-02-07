قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح : 903 مدارس جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غداً الأحد

وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع
وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع
ايمن محمود

أعلنت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن 903  مدرسة بكافة أرجاء المحافظة علي أتم استعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح غداً الأحد.  

وشددت نادية فتحي  علي مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام باستمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بتحسين المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولي بالمدارس الابتدائية مع المتابعة الميدانية المستمرة بالإضافة إلى  التنسيق مع مجالس المدن لإزالة الإشغالات أمام المؤسسات التعليمية.

كما شددت على ضرورة التأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال والتأكد من نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها كذلك سلامة ونظافة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث ومدي كفايته للطلاب.

وأشارت إلى ضرورة  متابعة أسوار المدارس والالتزام بالتعليمات الخاصة بدهانها وإزالة ومحو أي آثار عليها والتأكد من تنظيف أسطح المدارس وتنظيف جراجير المياه وسط موجات التقلب الجوية ومراجعة نظافة الخزانات الأرضية بالمدارس.

كما أكدت على ضرورة تفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طارئ لا قدر الله مع مراجعة تواجد قوائم وجداول الفصول قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني مع التزام المدرسين بجدول الفصل والتنبيه المشدد بحظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب خارجية بخلاف الصادرة من الوزارة

ووجهت بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية الخاصة بالترم الثاني وتوجيه وتشجيع الطلاب علي متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة مع التنوع في استخدام أساليب التعلم النشط لسهولة توصيل المعلومات للطلاب وتفعيل كافة حجرات الأنشطة التربوية كذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لانجاحها وكذلك تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وتفعيل خطط رفع المستوي التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان الترم الأول.

و نبهت وكيل الوزارة كذلك علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما تم الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الأول مع انطلاقة الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية ضمن الإجراءات السالف ذكرها لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وأوضحت كذلك أنها شددت  علي مديري الإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس بضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

آيفون جديد

آبل تستعد لإطلاق iPhone 17e .. كم سعره المتوقع؟

iOS 26.4

مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4

أنثروبيك

نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد