متحف المركبات الملكية يختتم فعاليات تدريب طلاب جامعة الأزهر

اختتم متحف المركبات الملكية،فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب جامعة الأزهر كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة بالقاهرة داخل المتحف.

أوضحت إدارة متحف المركبات، أن اليوم الأخير للتدريب شهد تنظيم محاضرتين تخصصيتين، إلى جانب أنشطة تطبيقية، في إطار دعم التكامل بين الجانبين النظري والعملي.

أشارت إلى تنظيم المحاضرة الأولي تحت عنوان «تأثير التربية المتحفية على المتاحف»، قدّمتها رضوى مصطفى، مسؤول قسم التربية المتحفية بالمتحف، ورحاب عبد الهادي، عضو بالقسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية.

وتناولت المحاضرة دور التربية المتحفية بالمتحف، وأهمية البرامج التعليمية في بناء علاقة تفاعلية بين المتحف ومختلف فئات الجمهور، كما تم تنفيذ تطبيق عملي لترجمة محاور المحاضرة إلى ممارسات تعليمية داخل المتحف.



تابعت أن المحاضرة الثانية جاءت تحت عنوان «العلاقات العامة من أجل مستقبل أفضل»

قدّمتها هدير جمال، مسؤول قسم العلاقات العامة بمتحف المركبات الملكية، وتناولت خلالها دور العلاقات العامة في دعم صورة المتحف وتعزيز التواصل مع الجمهور والمؤسسات المختلفة، وأهمية بناء شراكات مجتمعية مستدامة.



وعقب المحاضرة، تم تنفيذ استبيان للطلاب لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول البرنامج التدريبي وتجربتهم داخل المتحف.

وفي ختام التدريب، تم توزيع الهدايا التذكارية على الطلاب تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة وحرصهم على الاستفادة من البرنامج.

