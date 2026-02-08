وفري وقتك في رمضان.. طرق صحيحة لتخزين الثوم تحافظ على نكهته وتمنع فساده | تعرفي عليها

يُعد الثوم من المكونات الأساسية في المطبخ، إلا أن كثيرين يواجهون مشكلة تلفه أو إنباته سريعًا بسبب التخزين الخاطئ ويؤكد خبراء التغذية والطهي أن اتباع طرق التخزين الصحيحة يساعد في الحفاظ على نكهة الثوم وقيمته الغذائية لأطول فترة ممكنة.

تخزين الثوم الصحيح

وفقا لموقع ميرور البريطاني ينصح الخبراء بتخزين رؤوس الثوم الكاملة في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة، مثل سلال المطبخ أو الأكياس الشبكية، حيث تساعد التهوية الجيدة على منع العفن والإنبات.

هل يُحفظ الثوم في الثلاجة؟

لا يُفضل وضع الثوم الكامل في الثلاجة، لأن البرودة قد تُحفّز إنباته وتغيّر من طعمه.

ومع ذلك، يمكن حفظ الثوم المقشر في وعاء محكم داخل الثلاجة لمدة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام.

تخزين الثوم المفروم

يمكن حفظ الثوم المفروم في الثلاجة داخل برطمان زجاجي محكم الغلق مع قليل من الزيت، أو تجميده في الفريزر على شكل مكعبات، ما يسهل استخدامه عند الحاجة مع الحفاظ على نكهته.

التحذير من التخزين الخاطئ

يحذر الخبراء من تخزين الثوم في أكياس بلاستيكية مغلقة أو أماكن رطبة، لأن ذلك يؤدي إلى سرعة تلفه وظهور العفن، فضلًا عن فقدان جزء من خصائصه الغذائية.

ويؤكد المختصون أن الالتزام بهذه الطرق البسيطة يضمن بقاء الثوم طازجًا لفترة أطول، ويُسهم في الاستفادة الكاملة من فوائده الصحية ونكهته المميزة.