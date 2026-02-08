قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وفري وقتك في رمضان.. طرق صحيحة لتخزين الثوم تحافظ على نكهته وتمنع فساده | تعرفي عليها

الثوم
الثوم

يُعد الثوم من المكونات الأساسية في المطبخ، إلا أن كثيرين يواجهون مشكلة تلفه أو إنباته سريعًا بسبب التخزين الخاطئ ويؤكد خبراء التغذية والطهي أن اتباع طرق التخزين الصحيحة يساعد في الحفاظ على نكهة الثوم وقيمته الغذائية لأطول فترة ممكنة.

تخزين الثوم الصحيح

وفقا لموقع ميرور البريطاني ينصح الخبراء بتخزين رؤوس الثوم الكاملة في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة، مثل سلال المطبخ أو الأكياس الشبكية، حيث تساعد التهوية الجيدة على منع العفن والإنبات.

 هل يُحفظ الثوم في الثلاجة؟

لا يُفضل وضع الثوم الكامل في الثلاجة، لأن البرودة قد تُحفّز إنباته وتغيّر من طعمه. 

ومع ذلك، يمكن حفظ الثوم المقشر في وعاء محكم داخل الثلاجة لمدة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام.

 تخزين الثوم المفروم

يمكن حفظ الثوم المفروم في الثلاجة داخل برطمان زجاجي محكم الغلق مع قليل من الزيت، أو تجميده في الفريزر على شكل مكعبات، ما يسهل استخدامه عند الحاجة مع الحفاظ على نكهته.

 التحذير من التخزين الخاطئ

يحذر الخبراء من تخزين الثوم في أكياس بلاستيكية مغلقة أو أماكن رطبة، لأن ذلك يؤدي إلى سرعة تلفه وظهور العفن، فضلًا عن فقدان جزء من خصائصه الغذائية.

ويؤكد المختصون أن الالتزام بهذه الطرق البسيطة يضمن بقاء الثوم طازجًا لفترة أطول، ويُسهم في الاستفادة الكاملة من فوائده الصحية ونكهته المميزة.

الثوم تخزين الثوم طرق تخزين الثوم فوائد الثوم اضرار الثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

نتنياهو و ترامب

نتنياهو يضع الخط الأحمر.. إلغاء كامل للبرنامج النووي الإيراني قبل لقائه مع ترامب

نتنياهو و ترامب

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يقدم موعد لقائه مع ترامب خوفا من تراجع واشنطن عن الخطوط الحمراء مع إيران

أرشيفية

قناة عبرية تكشف المطالب الإسرائيلية من أي اتفاق أمريكي-إيراني

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد