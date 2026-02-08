قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري
الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان
واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر
حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت
استثمارات وأمن مائي.. مصر وكينيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وقضايا حوض النيل
السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا
عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج
موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
خبير سياحي: الأقصر تشهد أفضل موسم وإقبال غير مسبوق من 32 دولة

منار عبد العظيم

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن المحافظة تشهد حاليًا حالة من الرواج السياحي الكبير، مع تزايد ملحوظ في أعداد السائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الأقصر تستقبل زوارًا من أكثر من 32 دولة مختلفة خلال الموسم السياحي الحالي.

إقبال دولي كبير على السياحة الثقافية بالأقصر

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن السياحة الثقافية تشهد انتعاشًا واضحًا، لافتًا إلى أن هذا الموسم يُعد من أفضل المواسم السياحية التي مرت بها الأقصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاستقرار الأمني والترويج الجيد للمقاصد الأثرية المصرية في الخارج.

زيارة نجل الرئيس الأمريكي ترامب رسالة ثقة وأمان

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن زيارة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، وتحديدًا للمناطق الأثرية، تُعد زيارة هامة تحمل العديد من الرسائل الإيجابية للعالم، أبرزها أن مصر بلد آمن ومستقر، وقادر على استقبال السياح من مختلف الجنسيات.

انبهار السائحين بحرية الحركة والمناطق الأثرية

وأضاف عثمان أن الدولة المصرية أتاحت مساحة كبيرة من حرية الحركة للسائحين داخل المواقع الأثرية، وهو ما كان له تأثير بالغ في تغيير الصورة الذهنية لدى الزائرين، مؤكدًا أن كثيرًا منهم لم يتوقعوا هذا القدر من التنظيم والانفتاح.

معبد حتشبسوت يخطف أنظار الزائرين

وتابع أن عدداً كبيراً من السائحين أبدوا انبهارهم الشديد بالمواقع الأثرية، وعلى رأسها معبد الملكة حتشبسوت، حيث فوجئوا بوجود هذا الصرح التاريخي الفريد في مصر، مؤكدين أنهم لم يكونوا يتخيلون أن حضارة بهذه العظمة ما زالت قائمة وبحالة متميزة حتى الآن.

مستقبل واعد للسياحة في الأقصر

واختتم محمد عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تبشر بمستقبل واعد للسياحة في الأقصر، خاصة مع استمرار الجهود الترويجية وتطوير الخدمات السياحية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

