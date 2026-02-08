خبير سياحي: الأقصر تشهد أفضل موسم وإقبال غير مسبوق من 32 دولة

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن المحافظة تشهد حاليًا حالة من الرواج السياحي الكبير، مع تزايد ملحوظ في أعداد السائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الأقصر تستقبل زوارًا من أكثر من 32 دولة مختلفة خلال الموسم السياحي الحالي.

إقبال دولي كبير على السياحة الثقافية بالأقصر

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن السياحة الثقافية تشهد انتعاشًا واضحًا، لافتًا إلى أن هذا الموسم يُعد من أفضل المواسم السياحية التي مرت بها الأقصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاستقرار الأمني والترويج الجيد للمقاصد الأثرية المصرية في الخارج.

زيارة نجل الرئيس الأمريكي ترامب رسالة ثقة وأمان

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن زيارة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، وتحديدًا للمناطق الأثرية، تُعد زيارة هامة تحمل العديد من الرسائل الإيجابية للعالم، أبرزها أن مصر بلد آمن ومستقر، وقادر على استقبال السياح من مختلف الجنسيات.

انبهار السائحين بحرية الحركة والمناطق الأثرية

وأضاف عثمان أن الدولة المصرية أتاحت مساحة كبيرة من حرية الحركة للسائحين داخل المواقع الأثرية، وهو ما كان له تأثير بالغ في تغيير الصورة الذهنية لدى الزائرين، مؤكدًا أن كثيرًا منهم لم يتوقعوا هذا القدر من التنظيم والانفتاح.

معبد حتشبسوت يخطف أنظار الزائرين

وتابع أن عدداً كبيراً من السائحين أبدوا انبهارهم الشديد بالمواقع الأثرية، وعلى رأسها معبد الملكة حتشبسوت، حيث فوجئوا بوجود هذا الصرح التاريخي الفريد في مصر، مؤكدين أنهم لم يكونوا يتخيلون أن حضارة بهذه العظمة ما زالت قائمة وبحالة متميزة حتى الآن.

مستقبل واعد للسياحة في الأقصر

واختتم محمد عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تبشر بمستقبل واعد للسياحة في الأقصر، خاصة مع استمرار الجهود الترويجية وتطوير الخدمات السياحية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.