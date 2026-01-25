قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إيهاب عبد العال: مصر على أعتاب موسم سياحي قوي وخاصة أمريكا اللاتينية

إيهاب عبد العال
إيهاب عبد العال
محمد الاسكندرانى

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية بالأقصر، أن المشاركة المصرية في معرض السياحة الدولي «الفيتور FITUR 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد جاءت ناجحة ومؤثرة، وتعكس حالة من الزخم والاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق، خاصة أسواق أمريكا اللاتينية.

اقبال كثيف على جناح مصر في الفيتور FITUR 2026

وأوضح عبد العال، أن الجناح المصري شهد إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول للمعرض، سواء من منظمي الرحلات أو شركات السياحة والطيران، مشيرًا إلى أن التنظيم العام والتواجد الرسمي القوي يعكسان حجم الجهد المبذول من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الإعداد الجيد للمشاركة المصرية بالمعرض.

وأشاد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية بالدور الفعّال الذي قام به شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكدًا أن التنسيق الواضح بين الوزارة والهيئة والقطاع السياحي الخاص أسهم في خروج الجناح المصري بصورة مشرفة ومتكاملة تعكس مكانة مصر السياحية عالميًا.

وأشار إلى أن الجناح المصري شهد هذا العام إضافة نوعية ومتميزة، تمثلت في إقامة متحف للمستنسخات الأثرية ضم نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون، أيقونة المتحف المصري الكبير ومجموعة مختارة من المستنسخات الأثرية لمقتنيات الملك الشاب، وهو ما أسهم في جذب أعداد كبيرة من زوار المعرض، وخلق حالة من الزخم والحركة المستمرة حول الجناح المصري، ودعم جهود الترويج للسياحة الثقافية المصرية.

وأضاف عبد العال، أن هناك طلبًا مرتفعًا على المقصد المصري خلال الموسم الصيفي المقبل، إلى جانب توقعات قوية بزيادة الطلب على السياحة الثقافية خلال فصل الشتاء، خاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تركز بشكل كبير على المقاصد الأثرية والحضارية، وعلى رأسها الأقصر وأسوان والقاهرة.

وكشف عن مشاركة عدد من شركات الطيران الدولية، من بينها شركات الطيران منخفضة التكلفة، في فعاليات المعرض، مع وجود مؤشرات إيجابية لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، وهو ما يدعم خطط الوزارة لزيادة معدلات التدفق السياحي وتوسيع خريطة الوصول إلى المقصد المصري.

واختتم إيهاب عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات العامة لمعرض الفيتور تسير بشكل إيجابي، وتعكس زيادة الطلب على السياحة المصرية بمختلف أنماطها.

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

