قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عثمان: مصر حافظت على 50% من الإرث البشري.. والأقصر وأسوان في صدارة السياحة الثقافية

محمد عثمان
محمد عثمان
محمد البدوي

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن مصر نجحت في الحفاظ على نحو 50% من الإرث البشري العالمي، بفضل ما تمتلكه من كنوز أثرية وحضارية فريدة، مشيرًا إلى أن مدينتي الأقصر وأسوان تمثلان قلب السياحة الثقافية في العالم.
 

 الاهتمام العالمي بالسياحة

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي أن آثار الصعيد يتم تسويقها حاليًا بصورة جيدة وممنهجة، ما أسهم في زيادة الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية المصرية، لافتًا إلى أن العالم أجمع كان يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تصدّر الحدث المشهد الإعلامي الدولي قبل الافتتاح، وحرصت كبرى وسائل الإعلام العالمية على نقل تفاصيله أولًا بأول.

احترام القوانين الدولية 

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أن المتحف المصري الكبير يتمتع بميزة فريدة تجعله المتحف الوحيد في العالم الذي لا يضم أي قطعة آثار مسروقة، مؤكدًا أنه كذلك المتحف الوحيد عالميًا الذي لا يحتوي على أي قطعة أثرية من خارج بلاده، وهو ما يعكس التزام مصر الكامل بالحفاظ على تراثها الوطني واحترام القوانين الدولية الخاصة بالآثار.

 خريطة المتاحف العالمية

وأشار عثمان إلى أن هذه الخصوصية تمنح المتحف المصري الكبير مكانة استثنائية على خريطة المتاحف العالمية، وتعزز من ثقة المجتمع الدولي في المنظومة الأثرية المصرية، مؤكدًا أن ذلك يمثل عنصر جذب قوي للسائحين والباحثين والمهتمين بالحضارة الإنسانية.

 السياحة الثقافية في مصر

وشدد على أن ما تشهده السياحة الثقافية في مصر، خاصة في محافظات الصعيد، يعكس وعي الدولة بقيمة التراث الحضاري، وحرصها على تقديمه للعالم بصورة تليق بعظمة التاريخ المصري، بما يدعم مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم.

المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الأقصر السياحة الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

ندوة علمية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله وتوصي بإحياء تراث علماء الأزهر وتعريف الأجيال بمنهجهم

منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله.. ندوة علمية بمعرض الكتاب

جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في أولى ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .. دار الإفتاء تناقش الإرشاد الأسري

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد