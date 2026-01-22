عثمان: مصر حافظت على 50% من الإرث البشري.. والأقصر وأسوان في صدارة السياحة الثقافية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن مصر نجحت في الحفاظ على نحو 50% من الإرث البشري العالمي، بفضل ما تمتلكه من كنوز أثرية وحضارية فريدة، مشيرًا إلى أن مدينتي الأقصر وأسوان تمثلان قلب السياحة الثقافية في العالم.



الاهتمام العالمي بالسياحة

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي أن آثار الصعيد يتم تسويقها حاليًا بصورة جيدة وممنهجة، ما أسهم في زيادة الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية المصرية، لافتًا إلى أن العالم أجمع كان يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تصدّر الحدث المشهد الإعلامي الدولي قبل الافتتاح، وحرصت كبرى وسائل الإعلام العالمية على نقل تفاصيله أولًا بأول.

احترام القوانين الدولية

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أن المتحف المصري الكبير يتمتع بميزة فريدة تجعله المتحف الوحيد في العالم الذي لا يضم أي قطعة آثار مسروقة، مؤكدًا أنه كذلك المتحف الوحيد عالميًا الذي لا يحتوي على أي قطعة أثرية من خارج بلاده، وهو ما يعكس التزام مصر الكامل بالحفاظ على تراثها الوطني واحترام القوانين الدولية الخاصة بالآثار.

خريطة المتاحف العالمية

وأشار عثمان إلى أن هذه الخصوصية تمنح المتحف المصري الكبير مكانة استثنائية على خريطة المتاحف العالمية، وتعزز من ثقة المجتمع الدولي في المنظومة الأثرية المصرية، مؤكدًا أن ذلك يمثل عنصر جذب قوي للسائحين والباحثين والمهتمين بالحضارة الإنسانية.

السياحة الثقافية في مصر

وشدد على أن ما تشهده السياحة الثقافية في مصر، خاصة في محافظات الصعيد، يعكس وعي الدولة بقيمة التراث الحضاري، وحرصها على تقديمه للعالم بصورة تليق بعظمة التاريخ المصري، بما يدعم مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم.