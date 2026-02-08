قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان معرض "إطسا وود" للأثاث

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان معرض "إطسا وود" للأثاث
محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان معرض "إطسا وود" للأثاث
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، معرض "إطسا وود" للأثاث، والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بنادي الشبان المسيحية (الواي) بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس سامي إرميا ناشد، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسيحية، والمهندس أشرف ناصح، مدير مصنع "إطسا وود"، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي بيت العائلة بأسيوط.

كما شهد الافتتاح عدد من القيادات الدينية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط.

وعقب وصوله إلى مقر الفعاليات، تفقد محافظ أسيوط معرض "التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة"، والذي يقدم عرضًا مبسطًا لبرامج الهيئة القبطية الإنجيلية التنموية، ويستعرض نماذج لمواطنين استفادوا من تدخلات هذه البرامج في مجالات الزراعة، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية.

وشملت الجولة الاطلاع على مبادرة "ازرع" للنشاط الزراعي، والتي تنفذها الهيئة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، ووزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، وتهدف إلى دعم مزارعي القمح من خلال توفير التقاوي المدعومة وتنفيذ مدارس حقلية لرفع الإنتاجية وتحسين دخول المزارعين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

كما تفقد المحافظ مبادرة تحسين تغذية الأم والطفل خلال الألف يوم الذهبية الأولى من العمر، والمنفذة بالتعاون مع هيئة اليونيسيف، والتي تستهدف رفع الوعي الغذائي وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب منتدى حوار الثقافات، الذي يُنفذ بالتعاون مع جامعة أسيوط وبيت العائلة، ويعزز قيم المواطنة والانتماء والتسامح.

وشملت الجولة تفقد عدد من أركان المشروعات الصغيرة، من بينها منتجات المنظفات والمفروشات والهدايا، حيث وافق المحافظ على توفير مساحة لأحد العارضين داخل "بازار كيان" دعمًا للمشروعات متناهية الصغر.

وعقب ذلك، افتتح محافظ أسيوط معرض "إطسا وود" للاثاث، والمقام حتى 13 فبراير الجاري، حيث تفقد أجنحة المعرض التي تضم تشكيلة متنوعة من الأثاث المنزلي، مشيدًا بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة لمختلف الفئات.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعم المحافظة الكامل للصناعات المحلية، معلنًا الموافقة على إقامة معرض دائم لمصنع "إطسا وود" بأسيوط، إلى جانب تدريب عدد من طلاب التعليم الفني داخل المصنع لاكتساب الخبرات العملية في مجال صناعة الأثاث، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.

أسيوط القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر معرض إطسا وود للأثاث الهيئة القبطية الإنجيلية الصناعات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

امام عاشور

أحمد شوبير: توقيت سفر إمام عاشور للعمرة غير مناسب لـ الأهلي

هانز فليك

هانز فليك قد يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم في هذه الحالة

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد