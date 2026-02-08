محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان معرض "إطسا وود" للأثاث

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، معرض "إطسا وود" للأثاث، والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بنادي الشبان المسيحية (الواي) بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس سامي إرميا ناشد، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسيحية، والمهندس أشرف ناصح، مدير مصنع "إطسا وود"، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي بيت العائلة بأسيوط.

كما شهد الافتتاح عدد من القيادات الدينية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط.

وعقب وصوله إلى مقر الفعاليات، تفقد محافظ أسيوط معرض "التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة"، والذي يقدم عرضًا مبسطًا لبرامج الهيئة القبطية الإنجيلية التنموية، ويستعرض نماذج لمواطنين استفادوا من تدخلات هذه البرامج في مجالات الزراعة، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية.

وشملت الجولة الاطلاع على مبادرة "ازرع" للنشاط الزراعي، والتي تنفذها الهيئة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، ووزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، وتهدف إلى دعم مزارعي القمح من خلال توفير التقاوي المدعومة وتنفيذ مدارس حقلية لرفع الإنتاجية وتحسين دخول المزارعين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

كما تفقد المحافظ مبادرة تحسين تغذية الأم والطفل خلال الألف يوم الذهبية الأولى من العمر، والمنفذة بالتعاون مع هيئة اليونيسيف، والتي تستهدف رفع الوعي الغذائي وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب منتدى حوار الثقافات، الذي يُنفذ بالتعاون مع جامعة أسيوط وبيت العائلة، ويعزز قيم المواطنة والانتماء والتسامح.

وشملت الجولة تفقد عدد من أركان المشروعات الصغيرة، من بينها منتجات المنظفات والمفروشات والهدايا، حيث وافق المحافظ على توفير مساحة لأحد العارضين داخل "بازار كيان" دعمًا للمشروعات متناهية الصغر.

وعقب ذلك، افتتح محافظ أسيوط معرض "إطسا وود" للاثاث، والمقام حتى 13 فبراير الجاري، حيث تفقد أجنحة المعرض التي تضم تشكيلة متنوعة من الأثاث المنزلي، مشيدًا بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة لمختلف الفئات.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعم المحافظة الكامل للصناعات المحلية، معلنًا الموافقة على إقامة معرض دائم لمصنع "إطسا وود" بأسيوط، إلى جانب تدريب عدد من طلاب التعليم الفني داخل المصنع لاكتساب الخبرات العملية في مجال صناعة الأثاث، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.