«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
تكنولوجيا وسيارات

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

واصفات هاتف iQOO 15 Ultra
واصفات هاتف iQOO 15 Ultra
لمياء الياسين

أعلنت شركة iQOO عن أسعار قطع الغيار الرسمية لهاتف iQOO 15 Ultra بعد إطلاقه في الصين وتشمل قائمة المكونات الرئيسية المشمولة بسياسة الإصلاح الخاصة بالشركة الشاشة والبطارية واللوحة الأم ووحدات الكاميرا.

آي كيو أو أو 15 ألترا

تبلغ تكلفة استبدال الشاشة  1590 يوانًا (223 دولارًا أمريكيًا)، بينما يحصل العملاء الذين يعيدون شاشاتهم التالفة لإعادة التدوير على سعر مخفض قدره 1190 يوانًا (167 دولارًا أمريكيًا). وتؤكد الشركة أن جميع الشاشات المُعادة ستُعاد إلى المصنع لمعالجتها بطريقة صديقة للبيئة. أما استبدال البطارية فيبلغ سعره 199 يوانًا (28 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر الغطاء الخلفي 245 يوانًا (34 دولارًا أمريكيًا).
تختلف أسعار اللوحات الأم حسب سعة الذاكرة والتخزين و يبلغ سعر خيار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 3260 يوان (456 دولارًا أمريكيًا)، وخيار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت 3650 يوان (511 دولارًا أمريكيًا)، أما الطراز الأفضل بسعة 24 جيجابايت + 1 تيرابايت فيبلغ سعره 3850 يوان (539 دولارًا أمريكيًا).

حددت شركة iQOO سعر وحدة الكاميرا الأمامية بـ 90 يوانًا (13 دولارًا). أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فتبلغ تكلفتها 295 يوانًا (41 دولارًا)، ووحدة التقريب البصري 285 يوانًا (40 دولارًا)، والكاميرا فائقة الاتساع 115 يوانًا (16 دولارًا).

كما أعلنت الشركة عن أسعار الملحقات. يبلغ سعر الشاحن 199 يوانًا (28 دولارًا أمريكيًا)، وسعر كابل البيانات 89 يوانًا (12 دولارًا أمريكيًا). أما بالنسبة للأجهزة خارج الضمان، فيتقاضى مركز الخدمة رسومًا ثابتة قدرها 50 يوانًا (7 دولارات أمريكية).


في حال استبدال عدة مكونات في زيارة واحدة، تُحتسب رسوم اليد العاملة مرة واحدة فقط. وبموجب الضمان، يمكن للعملاء استبدال الشاشة والبطارية واللوحة الأم والكاميرا بدون أي تكلفة إضافية.

مواصفات  آي كيو أو أو 15 ألترا
 

من حيث المواصفات، يتميز هاتف iQOO 15 Ultra بشاشة سامسونج M14 LTPO AMOLED مقاس 6.85 بوصة بدقة 2K+ ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع يصل إلى 8000 شمعة/م². تدعم الشاشة تقنية HDR، وتقنية التعتيم PWM عالي التردد، وإمكانية العرض في ظروف الإضاءة المنخفضة حتى 1 شمعة/م². يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، ويتضمن شريحة ألعاب Q3 مخصصة، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1.
أضافت iQOO أزرارًا حساسة للضغط على الكتف، ومروحة تبريد مدمجة، وغرفة بخار كبيرة لتحسين الأداء الحراري أثناء اللعب. تدعم البطارية بسعة 7400 مللي أمبير الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط. يتضمن نظام الكاميرا الرباعية مستشعرًا رئيسيًا من سوني بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بصري 3x. يتميز الجهاز أيضًا بشهادة IP68/IP69، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة بتقنية Dolby Atmos، ونظام OriginOS 6.0 المبني على Android 16.

هاتف iQOO 15 Ultra عة الذاكرة أسعار الملحقات سعر الشاحن استبدال الشاشة ذاكرة وصول عشوائي

