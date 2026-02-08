تعيين اللواء محمد سليم سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة البحر الأحمر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قرارًا بتعيين اللواء محمد عبد السلام محمد سليم سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة البحر الأحمر ، وذلك ضمن حركة القيادات الهادفة إلى دعم منظومة العمل بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء التنفيذي بالمحافظات.

وهنّأ اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر اللواء محمد سليم بمناسبة صدور قرار تعيينه، متمنيًا له دوام التوفيق في أداء مهام عمله الجديد، ومؤكدًا ثقته في قدرته على الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الإداري ودعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مدن المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، وسرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطط الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتطبيق أعلى معايير الانضباط الوظيفي، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

يُذكر أن اللواء محمد سليم يمتلك خبرات إدارية واسعة في مجال العمل المحلي، ويُنتظر أن يسهم في دعم منظومة العمل التنفيذي والمساهمة في تطوير الأداء الإداري داخل الجهاز التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر.