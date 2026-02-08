زمالك 2010 يهزم أكاديمية لافيينا بتسعة أهداف نظيفة في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 على أكاديمية لافيينا بتسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأخير ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري منطقة الجيزة.

سجل أهداف الزمالك: ياسين مصطفى “أربعة أهداف”، وناصر أحمد “هدفين”، وياسين عمرو، وأدهم عادل، وفارس سعيد لطفى بواقع “هدف” لكل منهم.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنعوا فرصًا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل تسعة أهداف على مدار الشوطين، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بتسعة أهداف دون مقابل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة برصيد 54 نقطة، بعد الفوز في جميع المباريات.

ويقود الجهاز الفني لفريق الزمالك 2010 كل من: عمرو مجدي إيدر مدربًا، عمرو عيسى مدربًا مساعدًا، علي محسن مدربًا لحراس المرمى، مصطفى عادل معدًا بدنيًا، مهند ياسر إداريًا، علي أحمد أخصائياً للتأهيل والإصابات، وإبراهيم بحر مسؤول المهمات.