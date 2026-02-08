قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة: مصر حققت هذا الإنجاز الطبي التاريخي

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن مصر حققت إنجازًا طبيًا تاريخيًا، بحصولها على جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة، تقديرًا لجهودها الاستثنائية في مكافحة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع، في خطوة تُعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.
 

واضافت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، إن هذا الخبر يُعتبر مصدر فخر لكل المصريين، مشيرة إلى أن الفوز بالجائزة لم يكن أمرًا سهلاً، إذ يعتمد على عمل متواصل ومجهود ثابت للقضاء على أمراض محددة. 

وأضافت  الإعلامية مفيدة شيحة، أن الجائزة تعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة على مدار السنوات الماضية.

أبرزت مفيدة شيحة أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتسجيل مصر خلوها من أمراض شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، التراخوما، والملاريا، لتكون بذلك أول دولة أفريقية تحقق هذه المعايير، كما تمكنت مصر من السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدي "بي" بين الأطفال، لتكون أول دولة ضمن إقليم شرق المتوسط تحقق هذا الإنجاز.

وأوضحت  الإعلامية مفيدة شيحة، أن مصر حققت نقلة نوعية في منظومة مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، وحصلت خمس مستشفيات على الاعتماد الدولي للجودة الصحية، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الرعاية الصحية.

جائزة نيلسون مانديلا للصحة

يُذكر أن جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة أُنشئت عام 2019، إحياءً للذكرى المئوية الأولى لميلاد الزعيم الجنوب أفريقي، وتُمنح سنويًا للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات استثنائية وملموسة في تحسين صحة المجتمعات، مع ترك أثر إيجابي طويل المدى على حياة الناس.

هذا الإنجاز يعكس التزام مصر الدائم بتعزيز الصحة العامة ومواصلة الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، وهو دليل على قدرة الدولة على تحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية.
 

مفيدة شيحة نيلسون مانديلا مكافحة الأمراض القارة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ترشيحاتنا

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

الفنانة هالة فاخر

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

النجم حمادة هلال

بسبب الإجهاد .. حمادة هلال راحة 3 أيام بطلب من مخرج المداح

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد