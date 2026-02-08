مفيدة شيحة: مصر حققت هذا الإنجاز الطبي التاريخي

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن مصر حققت إنجازًا طبيًا تاريخيًا، بحصولها على جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة، تقديرًا لجهودها الاستثنائية في مكافحة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع، في خطوة تُعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.



واضافت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، إن هذا الخبر يُعتبر مصدر فخر لكل المصريين، مشيرة إلى أن الفوز بالجائزة لم يكن أمرًا سهلاً، إذ يعتمد على عمل متواصل ومجهود ثابت للقضاء على أمراض محددة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الجائزة تعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة على مدار السنوات الماضية.

أبرزت مفيدة شيحة أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتسجيل مصر خلوها من أمراض شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، التراخوما، والملاريا، لتكون بذلك أول دولة أفريقية تحقق هذه المعايير، كما تمكنت مصر من السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدي "بي" بين الأطفال، لتكون أول دولة ضمن إقليم شرق المتوسط تحقق هذا الإنجاز.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، أن مصر حققت نقلة نوعية في منظومة مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، وحصلت خمس مستشفيات على الاعتماد الدولي للجودة الصحية، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الرعاية الصحية.

جائزة نيلسون مانديلا للصحة

يُذكر أن جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة أُنشئت عام 2019، إحياءً للذكرى المئوية الأولى لميلاد الزعيم الجنوب أفريقي، وتُمنح سنويًا للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات استثنائية وملموسة في تحسين صحة المجتمعات، مع ترك أثر إيجابي طويل المدى على حياة الناس.

هذا الإنجاز يعكس التزام مصر الدائم بتعزيز الصحة العامة ومواصلة الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، وهو دليل على قدرة الدولة على تحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية.

