أحدث بطارية سيارة كهربائية.. تدوم أطول من عمر صاحبها

كشفت شركة CATL الصينية، أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، عن جيل جديد من بطاريات الليثيوم أيون بتقنية 5C، والتي تدعي أنها قادرة على العمل لمسافة تتجاوز 1.8 مليون كيلومتر (حوالي 1.1 مليون ميل).

ويمثل هذا الابتكار ثورة الحقيقية في صناعة السيارات الكهربائية 2026، حيث يزيل أكبر مخاوف المستهلكين المتعلقة بتدهور عمر البطارية نتيجة الشحن السريع المتكرر أو الاستخدام في المناطق ذات المناخ القاسي.

أداء استثنائي لبطارية CATL 5C تحت ظروف الشحن الفائق

تتميز بطارية CATL الجديدة بقدرتها على الحفاظ على 80% من سعتها الأصلية حتى بعد 3000 دورة شحن كاملة باستخدام الشواحن فائقة السرعة، وهو ما يعادل تقريبًا ستة أضعاف متوسط العمر الافتراضي المعمول به حاليًا في القطاع.

وتسمح تقنية 5C بشحن السيارة بالكامل في غضون 12 دقيقة فقط، مما يجعل تجربة التزود بالطاقة الكهربائية تقترب من سرعة ملء خزان الوقود التقليدي، دون الخوف من تدمير الخلايا الكيميائية للبطارية على المدى الطويل.

صمود البطارية في درجات الحرارة المرتفعة “Dubai Summer”

اختبرت الشركة الصينية بطاريتها تحت ظروف قاسية تحاكي "صيف دبي" عند درجة حرارة 60 مئوية، وأظهرت النتائج أن البطارية لا تزال تحتفظ بـ 80% من كفاءتها بعد 1400 دورة شحن، ما يترجم إلى مسافة تزيد عن 840 ألف كيلومتر.

هذا التحمل الحراري يعود إلى ثلاثة ابتكارات تقنية رئيسة تشمل:

طلاء كاثود أكثر تجانسًا: لتقليل الأضرار الهيكلية أثناء تدفق الطاقة العالية.

إضافات إلكتروليت ذكية: تعمل على "إصلاح" الشقوق الدقيقة ومنع فقدان الليثيوم.

فاصل مستجيب للحرارة: يبطئ حركة الأيونات تلقائيًّا إذا ارتفعت الحرارة لمستويات خطرة.

مستقبل سوق السيارات الكهربائية المستعملة 2026

من المتوقع أن يغير هذا الابتكار من القيمة السوقية للسيارات الكهربائية المستعملة، حيث لن يعود المشتري قلقًا بشأن تاريخ شحن السيارة أو تدهور حالتها الصحية (SoH).

وتؤكد CATL أن هذه البطارية قد "تعمر أطول من السائق نفسه"، مما يسمح بإعادة تدويرها واستخدامها في سيارات أخرى أو في أنظمة تخزين الطاقة المنزلية بعد انتهاء العمر الافتراضي للمركبة الأولى، وهو ما يدعم استراتيجية الاستدامة البيئية العالمية.

بينما لم تحدد الشركة بعد الطرازات الأولى التي ستحمل هذه البطارية، إلا أن التقارير تشير إلى بدء الإنتاج الضخم قريبًا، مما يضع ضغوطًا كبيرة على المنافسين لتطوير تقنيات مماثلة تواكب هذا التطور الهائل في تكنولوجيا البطاريات.