1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كومباني بعد خماسية بايرن: الأولوية للحفاظ عل الصدارة وليس تحطيم الأرقام القياسية

كومباني
كومباني
إسراء أشرف

أكد البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، أن تركيزه الحالي ينصب على تأمين لقب الدوري الألماني «البوندسليجا»، بعيدًا عن مطاردة الأرقام القياسية، رغم الفوز الكبير الذي حققه فريقه السبت الماضي على هوفنهايم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار، وصل بايرن ميونيخ إلى 79 هدفًا خلال 21 مباراة فقط، على بعد خطوات من الرقم التاريخي للنادي الذي سجل 101 هدف في موسم 1971-1972.

وأوضح كومباني، أن كسب النقاط والحفاظ على الصدارة أمام بوروسيا دورتموند (الفارق ست نقاط) يظل أولوية قصوى قبل 13 جولة من النهاية.

المباراة شهدت أيضًا تألق الكولومبي لويس دياز، الذي سجل أول «هاتريك» له مع البايرن، وساهم في تسجيل ركلتي جزاء نجح هاري كين في تحويلهما إلى أهداف، ليصل الأخير إلى 24 هدفًا في صدارة هدافي الدوري.

وأشاد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية، بالدور الكبير الذي يلعبه دياز منذ انتقاله من ليفربول الصيف الماضي، واصفًا إياه بأنه «مفتاح المباراة وصانع الفارق، يجمع بين الشغف والالتزام وقدرة مذهلة على التأثير داخل الملعب».

ويبدو أن بايرن ميونيخ، بقيادة كومباني، يركز حاليًا على استغلال قوة الفريق الهجومية الضاربة لضمان حسم اللقب دون الانشغال بالأرقام التاريخية، مع الاعتماد على دياز وهاري كين كأهم أسلحة في خط الهجوم.

فينسينت كومباني كومباني بايرن ميونخ الدوري الألماني

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

صورة من الحدث

إيطاليا.. شاحنة نقل أموال تتعرض لهجوم عصابة في وضح النهار..فيديو

لبنان

زعم جمعه لمعلومات استخباراتية.. الاحتلال: تصفية عنصر من حزب الله بجنوب لبنان

أسرى

نادي الأسير الفلسطيني: قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة الإبـ.ـادة اليوم

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

