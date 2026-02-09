كومباني بعد خماسية بايرن: الأولوية للحفاظ عل الصدارة وليس تحطيم الأرقام القياسية

أكد البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، أن تركيزه الحالي ينصب على تأمين لقب الدوري الألماني «البوندسليجا»، بعيدًا عن مطاردة الأرقام القياسية، رغم الفوز الكبير الذي حققه فريقه السبت الماضي على هوفنهايم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار، وصل بايرن ميونيخ إلى 79 هدفًا خلال 21 مباراة فقط، على بعد خطوات من الرقم التاريخي للنادي الذي سجل 101 هدف في موسم 1971-1972.

وأوضح كومباني، أن كسب النقاط والحفاظ على الصدارة أمام بوروسيا دورتموند (الفارق ست نقاط) يظل أولوية قصوى قبل 13 جولة من النهاية.

المباراة شهدت أيضًا تألق الكولومبي لويس دياز، الذي سجل أول «هاتريك» له مع البايرن، وساهم في تسجيل ركلتي جزاء نجح هاري كين في تحويلهما إلى أهداف، ليصل الأخير إلى 24 هدفًا في صدارة هدافي الدوري.

وأشاد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية، بالدور الكبير الذي يلعبه دياز منذ انتقاله من ليفربول الصيف الماضي، واصفًا إياه بأنه «مفتاح المباراة وصانع الفارق، يجمع بين الشغف والالتزام وقدرة مذهلة على التأثير داخل الملعب».

ويبدو أن بايرن ميونيخ، بقيادة كومباني، يركز حاليًا على استغلال قوة الفريق الهجومية الضاربة لضمان حسم اللقب دون الانشغال بالأرقام التاريخية، مع الاعتماد على دياز وهاري كين كأهم أسلحة في خط الهجوم.