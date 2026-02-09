قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليــم دميـــاط تتابع تطبيق الغياب والحضور والتقييمات الدورية

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

تفقد  ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، عدداً من المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع والتأكد من توفير كافة السبل لراحة الطلاب.


​بدأ "وكيل الوزارة" جولته بمشاركة طلاب مدرسة دمياط الإعدادية بنين طابور الصباح، حيث حرص على أداء تحية العلم وسط أبنائه الطلاب، مؤكداً على أهمية غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوسهم منذ الصغر.

​ولم تقتصر الزيارة على التفقد الإداري، بل اتسمت بلمسة أبوية؛ حيث قام  ياسر عمارة بتفقد الفصول الدراسية وتسليم الكتب المدرسية للطلاب بنفسه، وسط أجواء من البهجة.

كما شارك الطلاب في بعض الأنشطة الرياضية بملعب المدرسة، مشدداً على أن المدرسة ليست مكاناً للتحصيل العلمي فقط، بل هي ساحة لبناء الشخصية وتنمية المواهب.


​واستكمالاً للجولة، انتقل "وكيل الوزارة"  إلى مدرسة الدكتور حسن الزيات الابتدائية المشتركة، حيث ركز في متابعته على مستوى التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية.

وقام "عمارة" ب​اختبار عدد من التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة لقياس نواتج التعلم و​التأكد من تسلم جميع الطلاب للكتب المدرسية دون استثناء.

​وفي ختام جولته، وجه  "ياســر عمــاره" عدة رسائل هامة للميدان التربوي، أكد خلالها على:
​الالتزام بالحضور: ضرورة انتظام حضور الطلاب والمعلمين لتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي.

​التقييمات الدورية: الحرص على أداء التقييمات الشهرية والأسبوعية في مواعيدها المقررة لضمان المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب.

​الأنشطة المدرسية: تفعيل يوم النشاط المدرسي لجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب.

​وأكد "وكيل الوزارة" إن هدف مديرية التربية والتعليم بدمياط الأساسي هو بناء جيل مبدع ومثقف، ولن يتحقق ذلك إلا بالانضباط والعمل الميداني المستمر للتغلب على أي عقبات تواجه العملية التعليمية.

دمياط تعليم دمياط مدارس طابور الصباح

