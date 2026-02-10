قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار يوميا؟

الخيار
الخيار
ريهام قدري

يعد الخيار من الخضروات المهمة، حيث إن تناوله يوميًا له فوائد عديدة، لكنه قد يكون له بعض النقاط التي يجب الانتباه لها حسب الحالة الصحية لكل شخص. 


الفوائد الصحية لتناول الخيار يوميًا:


ترطيب الجسم:
الخيار يحتوي على حوالي 95% ماء، لذلك يساعد على ترطيب الجسم، خصوصًا في الصيف.

مفيد للهضم:
يحتوي على ألياف غذائية تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

قليل السعرات:
خيار منخفض السعرات، لذلك مناسب للرجيم أو الحفاظ على الوزن.

مصدر للفيتامينات والمعادن:
يحتوي على فيتامين K، فيتامين C، وبعض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

مضاد للأكسدة:
يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهابات وحماية الخلايا.

مفيد للبشرة:
الماء والألياف والفيتامينات فيه تساعد على نضارة البشرة وتفتيحها.
نقاط يجب الانتباه لها:

الإفراط في تناوله:
الخيار يحتوي على مركبات تسمى كومارين، والتي قد تسبب حساسية أو مشاكل هضمية إذا تم تناوله بكميات كبيرة جدًا يوميًا.

مشاكل الهضم عند بعض الأشخاص:
بعض الأشخاص قد يشعرون بالانتفاخ أو الغازات بسبب الألياف والماء الزائد.

الحفاظ على التنوع الغذائي:
الاعتماد فقط على الخيار للحصول على العناصر الغذائية غير كافي، يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

