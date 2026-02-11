قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026: استغل خيالك

حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

 

يجد مواليد برج الحوت اليوم إبداعاً هادئاً. تتبادر إلى أذهانهم أفكار صغيرة في لحظات السكون، دوّنوها، وجرّبوا خطوة صغيرة، واطلبوا رأي صديق موثوق، تجنّبوا التغييرات الكبيرة المفاجئة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 



شاركه لحظة هادئة أو أنجزا معًا عملًا إبداعيًا بسيطًا. وإن كنت أعزبًا، فكن منفتحًا على الحديث الودي والابتسامات الصادقة؛ فربما تكون رسالة بسيطة بداية لعلاقة أعمق تجنب الكلمات القاسية في لحظات الغضب، الصبر الدافئ والاستماع الجيد سيساعدان الحب على الشعور بالأمان والنمو ببطء ورعاية لطيفة وثابتة .

‏توقعات برج الحوت صحيا

على من لديهم تاريخ مرضي لأمراض الرئة أو الكبد توخي الحذر اليوم. قد يُصاب الأطفال والنساء اليوم بحمى فيروسية، وآلام في المعدة، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وصداع نصفي...

توقعات برج الحوت المهني

استغل خيالك لخطوات صغيرة ومفيدة. شارك فكرة بسيطة مع زميل واطلب منه رأيه سريعًا. اختر مهمة إبداعية صغيرة وأنجزها على أكمل وجه. تجنب التأخيرات الطويلة وقم بمراجعات بسيطة قبل إرسال العمل. الممارسة الهادئة أو التعلم المستمر سيصقل مهاراتك. كن لطيفًا مع نفسك عندما تسير الأمور ببطء.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

فكّر في بيع الأغراض غير المستخدمة لتوفير سيولة إضافية أو تقديم خدمة بسيطة مقابل أجر، احتفظ بالإيصالات واطلب فواتير واضحة. إذا كنت تشارك المال مع العائلة، فاكتب الشروط بوضوح الخطوات البسيطة والمدروسة تقلل القلق وتبني ثقة مالية راسخة، وتحافظ على هدوئك.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

مرسيدس قديمة تباع بـ مليون ريال سعودي | لهذا السبب

أخبار التكنولوجيا | لمحبي الألعاب .. إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية وأفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

سوزوكي Across

إطلاق سيارة سوزوكي SUV الجديدة لمنافسة تويوتا RAV4

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

