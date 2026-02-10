غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا عن فصل التيار الكهربائي بمغذي الشرطة «المركز الجديد» خروج لوحة بيلا الجديدة، غداً الأربعاء 11 فبراير الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة المركز الجديد - منطقة الموقف - منطقة مصطفي أبو شعيشع».

وأوضحت أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشدت المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.