إعفاءات ومظلة تأمينية.. مشروع قانون لدمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا عن فصل التيار الكهربائي بمغذي الشرطة «المركز الجديد» خروج لوحة بيلا الجديدة، غداً الأربعاء 11 فبراير الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة المركز الجديد - منطقة الموقف - منطقة مصطفي أبو شعيشع».

وأوضحت أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشدت المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ كهرباء بيلا أخبار كفر الشيخ

