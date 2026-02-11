حملة ميدانية للتوعية بأهمية مكافحة الآفات الزراعية

تنطلق منتصف فبراير 2026 حملة التوعية الميدانية “صدّر لأوروبا” بمحافظات بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر .

وتُنفَّذ الحملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في إطار تنفيذ مشروع “تعزيز الحوكمة المتكاملة لتحسين أداء نظام الحجر الزراعي المصري ومراقبة المبيدات، وتطوير واعتماد نظام الأرشفة الرقمية”، المموَّل من الاتحاد الأوروبي و ينفّذه مركز القاهرة لقياسات التنمية بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، بهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية وتحسين جودة الخدمات الفنية والرقابية المقدَّمة للمزارعين والمُصدّرين.

و أكد د. طارق عبد العليم، باحث أول بالمعمل المركزي للمبيدات وعضو الأمانة الفنية للجنة مبيدات الآفات الزراعية المصرية، أن تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للآفات أصبح شرطًا أساسيًا لضمان جودة المنتج الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز المكافحة الحيوية

وأوضح أن هذا النهج يعتمد على المراقبة والرصد المستمر، وتعزيز المكافحة الحيوية، مع اللجوء إلى المبيدات كخيار أخير وبجرعات دقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تسهم في خفض متبقيات المبيدات، وحماية صحة المزارع والمستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف أن الإدارة الذكية للمبيدات تقوم على الاستخدام المدروس المبني على التشخيص العلمي، وفق مبدأ «الجرعة الصحيحة، في التوقيت الصحيح، للمكان الصحيح»، بما يمنع الرش العشوائي ويحد من هدر الموارد.

وأشار إلى أن دمج وسائل المكافحة الزراعية والحيوية، وجعل المبيدات خيارًا أخيرًا، يساعد في الحفاظ على فعاليتها ويُبطئ ظهور سلالات آفات مقاومة، مؤكدًا أن الالتزام بنظام IPM يفتح الأسواق التصديرية التي تشترط الامتثال للمعايير الدولية.