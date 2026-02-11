قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملة ميدانية للتوعية بأهمية مكافحة الآفات الزراعية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

 تنطلق منتصف فبراير 2026 حملة التوعية الميدانية “صدّر لأوروبا” بمحافظات بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر .

وتُنفَّذ الحملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في إطار تنفيذ مشروع “تعزيز الحوكمة المتكاملة لتحسين أداء نظام الحجر الزراعي المصري ومراقبة المبيدات، وتطوير واعتماد نظام الأرشفة الرقمية”، المموَّل من الاتحاد الأوروبي و ينفّذه مركز القاهرة لقياسات التنمية بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، بهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية وتحسين جودة الخدمات الفنية والرقابية المقدَّمة للمزارعين والمُصدّرين.

و أكد د. طارق عبد العليم، باحث أول بالمعمل المركزي للمبيدات وعضو الأمانة الفنية للجنة مبيدات الآفات الزراعية المصرية، أن تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للآفات أصبح شرطًا أساسيًا لضمان جودة المنتج الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز المكافحة الحيوية

وأوضح أن هذا النهج يعتمد على المراقبة والرصد المستمر، وتعزيز المكافحة الحيوية، مع اللجوء إلى المبيدات كخيار أخير وبجرعات دقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تسهم في خفض متبقيات المبيدات، وحماية صحة المزارع والمستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف أن الإدارة الذكية للمبيدات تقوم على الاستخدام المدروس المبني على التشخيص العلمي، وفق مبدأ «الجرعة الصحيحة، في التوقيت الصحيح، للمكان الصحيح»، بما يمنع الرش العشوائي ويحد من هدر الموارد.

وأشار إلى أن دمج وسائل المكافحة الزراعية والحيوية، وجعل المبيدات خيارًا أخيرًا، يساعد في الحفاظ على فعاليتها ويُبطئ ظهور سلالات آفات مقاومة، مؤكدًا أن الالتزام بنظام IPM يفتح الأسواق التصديرية التي تشترط الامتثال للمعايير الدولية.

حملة التوعية الميدانية بني سويف بني سويف وأسيوط وسوهاج الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

طبيب المنوفية

إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

ندوة «تحويل القبلة.. دروس عصرية»

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة».. وتكرِّم المشاركين في دورة إعداد الدعاة

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض تجربة القوة الطبية المصرية بالتعاون مع الجانب الياباني

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض مشروع العيادات المتنقلة بالتعاون مع اليابان

بالصور

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد