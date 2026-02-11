برلماني: تكليفات الرئيس السيسي للحكومة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

هنأ النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بها و تكليفه بالتعديل الوزاري الجديد واختيار وزراء على قدر كبير من الكفاءة لتلبية رؤية الدولة في الاهتمام بملف الصحة و التعليم و تحسين معيشة المواطن بشكل عام .

وأوضح في بيان له أن التكليفات التي و ضعها الرئيس السيسي و مؤشرات قياس الاداء لكل لوزارة والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام و التنسيق بين المجموعة الاقتصادية و العمل على تخفيض حجم الدين العام و كذلك مواصلة زيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي كل هذا يخدم بيئة كريمة تلبي طموحات المواطنين و تحقق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة .

وأضاف النائب محمد سمير مكي أن تكليف الرئيس السيسي الحكومة بالعمل على تنفيذ الاستحقاق الخاص بإجراء الانتخابات المحلية في وقت قياسي يكون له عظيم الأثر على احكام الرقابة على عمل الجهات الحكومية المختلفة من خلال رقابة المحليات و كذلك سيخف الضغط على اعضاء مجلسي النواب و الشيوخ في القيام بدور المحليات و هذا يشمل عبئ عليهم ولكن في ظل وجود المحليات سيكون هناك توزيع الأدوار وكل عضو يقوم بدوره سواء الرقابي او التشريعي وسن القوانين و غير ذلك .

وأكد أن الجهود التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت نتائج متميزة سواء في البنية التحتية او تحسين مناخ الاستثمار و تقديم الخدمات للمواطن بشكل أفضل و هذا يتطلب البناء على ما تم انجازه من أعمال خلال الفترات السابقة و العمل بفكر ورؤى جديدة تتوافق ومتطلبات المرحلة الحالية لان التغيير بالتأكيد لن يقتصر على تغيير الأشخاص و لكن الأفكار و الرؤى أيضا تتغير للأفضل .