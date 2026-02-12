قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
وصفة المطاعم.. طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل بخطوات سهلة وتتبيلة سرية

شاورما الدجاج
شاورما الدجاج
ريهام قدري

تعد شاورما الدجاج من أكثر الأكلات المحببة للكبار والصغار، فهي وجبة سريعة ومشبعة يمكن تقديمها في الغداء أو العشاء، كما أنها خيار مثالي للعزومات والتجمعات العائلية.

 ومع ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير شاورما الدجاج في المنزل بنفس الطعم المميز للمطاعم، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

المكونات:

1 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، تُخلط جميع مكونات التتبيلة جيدًا.

يُضاف الدجاج إلى التتبيلة ويُقلب جيدًا حتى يتشربها بالكامل.

يُغطى الوعاء ويُترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويُفضل طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة).

في طاسة ساخنة على نار متوسطة، يُضاف القليل من الزيت ثم يُوضع الدجاج ويُقلب حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا.

يمكن إضافة شرائح فلفل ألوان وبصل حسب الرغبة.

طريقة التقديم: تُقدم شاورما الدجاج في خبز سوري مع بطاطس محمرة، وصوص الثوم أو الطحينة، ومخلل الخيار، ويمكن لفها رول أو تقديمها في طبق بجانب الأرز.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير شاورما الدجاج في المنزل بطعم ينافس أشهر المطاعم، مع ضمان النظافة وجودة المكونات.

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

بين عبق التاريخ وإشراقة السياحة.. مراسلة «صدى البلد» ترصد انتعاش حركة السياحة في الأقصر

تأثير طرح 20 شركة بالبورصة على السيولة.. اقتصادي يكشف

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

