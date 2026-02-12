وصفة المطاعم.. طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل بخطوات سهلة وتتبيلة سرية

تعد شاورما الدجاج من أكثر الأكلات المحببة للكبار والصغار، فهي وجبة سريعة ومشبعة يمكن تقديمها في الغداء أو العشاء، كما أنها خيار مثالي للعزومات والتجمعات العائلية.

ومع ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير شاورما الدجاج في المنزل بنفس الطعم المميز للمطاعم، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

المكونات:

1 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، تُخلط جميع مكونات التتبيلة جيدًا.

يُضاف الدجاج إلى التتبيلة ويُقلب جيدًا حتى يتشربها بالكامل.

يُغطى الوعاء ويُترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويُفضل طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة).

في طاسة ساخنة على نار متوسطة، يُضاف القليل من الزيت ثم يُوضع الدجاج ويُقلب حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا.

يمكن إضافة شرائح فلفل ألوان وبصل حسب الرغبة.

طريقة التقديم: تُقدم شاورما الدجاج في خبز سوري مع بطاطس محمرة، وصوص الثوم أو الطحينة، ومخلل الخيار، ويمكن لفها رول أو تقديمها في طبق بجانب الأرز.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير شاورما الدجاج في المنزل بطعم ينافس أشهر المطاعم، مع ضمان النظافة وجودة المكونات.