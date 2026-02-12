طلب إحاطة لحل أزمة الاستجابة في منظومة “رعايات مصر 137”

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ضعف الاستجابة على منظومة «رعايات مصر 137»، رغم التصريحات المتكررة من الوزارة حول ميكنة المنظومة وتطوير آلياتها.

وأكدت " سعيد" في طلبها أن هناك التزامًا كاملًا من جانب مقدمي الخدمة بتسجيل الحالات على المنظومة، إلا أن ذلك لا يقابله تنسيق فعال أو استجابة سريعة بين المستشفيات، ما يؤدي إلى تأخر توفير أسرة الرعاية للحالات الحرجة.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن بعض الحالات تظل لأكثر من 48 ساعة في انتظار توفير سرير رعاية، في ظل تأكيدات متكررة بعدم وجود أسرة شاغرة بالمستشفيات، متسائلة: «هل من المنطقي أن تظل حالة تحتاج إلى رعاية مركزة كل هذا الوقت دون تدخل حاسم؟».