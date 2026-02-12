قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظات

إبراهيم البشاري: تشكيل الحكومة الجديدة خطوة هامة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة

ابراهيم البشاري
ابراهيم البشاري
الإسماعيلية انجي هيبة

تقدّم إبراهيم البشاري نائب شعبة الاستيراد والتصدير  بغرفة الإسماعيلية التجارية، بخالص التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وإلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأوضح إبراهيم البشاري، أن التشكيل الوزاري الجديد، والذي شمل عددًا من الوزراء ونواب الوزراء في مختلف القطاعات الحيوية مثل الشئون الاقتصادية، الصناعة، الدفاع والإنتاج الحربي، الصحة والسكان، النقل، التنمية المحلية والبيئة، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإعلام، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثقافة، الشباب والرياضة، والعمل، يمثل خطوة هامة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

وطالب إبراهيم البشاري، بضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة لزيادة تحسين مناخ الأعمال في البلاد، تتضمن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفعيل المبادرات التمويلية مدعومة الفائدة، وزيادة التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية لزيادة عوائد التصدير.

أضاف ابراهيم البشاري، إن الفترة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق الحقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص والذي انعكس بوضوح على أداء ملف الصادرات تحديداً خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح ابراهيم البشاري، أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تتحدث الحكومة "بلغة البزنس"، وأن يصبح التصدير هدفاً رئيسياً في استراتيجية الصناعة، لا ملفاً جانبياً.

وأشار ابراهيم البشاري،  إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد في أحد الاجتماعات مع المجالس التصديرية مؤخراً، على أولوية التصدير، وهو ما يجب أن يعمل عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.

وأكد إبراهيم البشاري، على ضرورة العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، ودعم المستثمرين المتواجدين بالسوق على التوسع.

اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية ابراهيم البشاري

