مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
فن وثقافة

وفاة والدة عبير فاروق.. موعد تشييع الجثمان

أحمد البهى

اعلنت الفنانة عبير فاروق عن وفاة والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت عبير فاروق: توفيت الى رحمة اللة والدتى الحبيبة، صلاة الجنازة فى السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".

ويعرض لعبير فاروق حاليًا مسلسل قسمة العدل . 

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

