المؤتمر العلمي الثالث لتمريض عين شمس يناقش مستقبل البحث والابتكار لصحة عالمية مستدامة

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التمريض بجامعة عين شمس بعنوان «مستقبل أبحاث التمريض والابتكار من أجل صحة عالمية مستدامة»، تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور طارق يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتورة منال عبد السلام أمين مدير الإدارة المركزية للتمريض.

وجاء انعقاد المؤتمر تأكيدًا للدور الحيوي الذي يقوم به التمريض في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة داخل المؤسسات الطبية، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة الجيدة والتعليم الجيد.

وركزت فعاليات المؤتمر على دمج مفاهيم الاستدامة والتمريض الأخضر في المناهج الأكاديمية والممارسات السريرية، إلى جانب دعم الابتكار في أبحاث التمريض وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مع تعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين للوصول إلى رعاية صحية أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا عن طرح توصيات عملية لتطبيق مفاهيم التمريض الأخضر داخل المستشفيات.

وناقش المؤتمر عددًا من المحاور العلمية المتخصصة التي شملت التمريض الأخضر والاستدامة من خلال إدراج المنهج الأخضر وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في الرعاية الصحية، كما تناول محور التكنولوجيا والابتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والمحاكاة الطبية والتمريض القائم على البراهين للحد من الأخطاء الطبية.

كما سلط الضوء على الرعاية في الأزمات والأوبئة من حيث إدارة الموارد والاستجابة للكوارث، إضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية للممارسين من خلال الدعم النفسي وتقليل الاحتراق المهني، إلى جانب التأكيد على أهمية البحوث متعددة التخصصات وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات التمريضية.

وفى كلمته الأستاذ الدكتور طارق يوسف أحمد عن سعادته بالمشاركة في فعاليات التمريض، مشددًا على أهمية زيادة مشاركة التمريض الجدد في مثل هذه المؤتمرات للاستفادة من محاورها العلمية، ومؤكدًا ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لرفع الكفاءة العملية، إلى جانب التدريب على مهارات التواصل وفن التعامل داخل بيئة العمل، مع الالتزام الكامل بأخلاقيات مهنة التمريض باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم خدمة صحية متميزة.



ورحبت الدكتورة منال عبد السلام بالحضور، موجهة الشكر للإدارة العليا على دعمها الدائم لأعضاء التمريض وحرصها على مشاركتهم في الفعاليات العلمية، مؤكدة فخرها بالانتماء إلى جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسة رائدة في البحث العلمي. وأشارت إلى أن مستشفيات الجامعة تضم كفاءات علمية متميزة في علوم التمريض، داعية إلى تطوير الممارسات التمريضية القائمة على الأدلة من خلال البحث العلمي بما يعزز سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.