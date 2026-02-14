خلال شهر.. 143 إزالة لمباني مخالفة وتعديات على أملاك الدولة بأسوان

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ على مراكز ومدن محافظة أسوان خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير الجارى، لمتابعة الملفات الخدمية المقدمة للمواطنين .

نتائج المرور الميداني محافظ اسوان

وأشار التقرير الذى تلقته د. منال عوض من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع على مراكز ومدن بأسوان، لمراجعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين ، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية والتصالح والتقنين و الإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير أنه بناءً على تلك الحملات تم رصد عدم وجود دفتر سجل ٨ أملاك على مستوى المراكز والمدن ولا يوجد حصر محدث لأملاك وأصول الدولة بالمحافظة ، بالإضافة إلى تراكم المتغيرات المكانية الغير قانونية التي لم يتم معاينتها أو التي لم يتم الرد عليها على المنظومة الخاصة بذلك .

كما أشار التقرير إلى استئناف أعمال البناء على رخص متوقفة دون الالتزام بالاشتراطات وموافقة مركز إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ، كما تم تنفيذ عدد (143) حالة إزالة على مستوي مراكز ومدن محافظة أسوان ( أسوان- كوم أمبو - نصر النوبة - إدفو ـ دراو- البصيلية- أبو سمبل- كلابشة - السباعية) الأغلبية منها عبارة عن أسوار و مبانى من البلوك الأبيض ومبانى خرسانية على النحو التالى عدد ( 78) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وعدد( 48) حالة تعد على أراضى زراعية وعدد (17) حالة دون الحصول على ترخيص بناء داخل الحيز العمرانى.

كما تم الانتهاء من عدد (1311) معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية ، كما تم إنهاء عدد معاملات (1706) قيد الإجراء فى المواعيد القانونية وتم إنهاء عدد 56 معاملة تصالح متوقفة أمام اللجان الفنية وتم إصدار واعتماد عدد (437) نموذج 8 تصالح قبول ورفض بالمحافظة.

كما شهدت الزيارة المفاجئة ️تنفيذ عدد (53) حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وذلك على مدار 5 أيام بشوارع بمراكز ومدن محافظة أسوان أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات وإيداعها بمخازن مراكز ومدن المحافظة، كما تم تنفيذ حملات مكبرة برئاسة رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة بالاشتراك مع ( الطب البيطري - التموين - حماية المستهلك- وسلامة الغذاء - والبيئة - والإشغالات) للمرور على المحال التجارية وأسفرت عن تحرير عدد ( 67 ) محضر عدم وجود شهادة صحية و️تحرير عدد ( 37 ) محضر عدم إعلان و️تحرير عدد ( 16 ) محضر بمعرفة جهاز حماية المستهلك و️تحرير عدد (3) محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية و️تم إعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى إزالة العديد من زوائد التنظيم و غلق وتشميع العديد من المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينة تجاه المخالفين ، كما تم توجيه العاملين بالمراكز والمدن بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز ووحدات الإدارة المحلية، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.