قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق منزلية فعّالة لتخفيف الغثيان والقيء بدون أدوية

القئ
القئ
ريهام قدري

يعد الغثيان والقيء من الأعراض المزعجة التي تصيب العديد من الأشخاص بين الحين والآخر، سواء بسبب التغيرات المفاجئة في الطقس، أو بعد تناول بعض الأطعمة الثقيلة، أو نتيجة الإصابة باضطرابات المعدة.

 ورغم شيوع هذه المشكلة، إلا أن هناك عدة طرق منزلية طبيعية أثبتت فعاليتها في تهدئة المعدة والتخفيف من القيء، مما يجعلها بديلاً آمنًا قبل اللجوء للأدوية الكيميائية.
 


أوضح خبراء التغذية والصحة أن هناك مجموعة من الطرق المنزلية البسيطة التي تساعد على التعامل مع الغثيان والقيء بفعالية. من أبرز هذه الطرق استخدام الزنجبيل، الذي يعمل على تهدئة المعدة وتحفيز عملية الهضم، ويمكن تناوله كشاي أو مضغ قطعة صغيرة منه.

 كما يساهم النعناع في تخفيف التشنجات المعدية وتهدئة الشعور بالغثيان، سواء عبر شاي النعناع أو استنشاق زيت النعناع المخفف.


كما ينصح الخبراء بتقسيم الوجبات إلى أجزاء صغيرة وتناولها على فترات متقاربة بدلًا من الوجبات الكبيرة، لتخفيف العبء على المعدة. ويعتبر الحفاظ على الترطيب أمرًا أساسيًا، لذلك يجب شرب الماء بشكل مستمر أو استخدام محاليل الإماهة المنزلية عند تكرار القيء لتجنب الجفاف.


بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الخفيفة مثل الموز، التفاح، الأرز، والخبز المحمص يساهم في استقرار المعدة، بينما يجب تجنب الأطعمة الدسمة، الحارة، أو الثقيلة التي قد تزيد من الحالة سوءًا. ولفت الخبراء إلى أن الاسترخاء في مكان هادئ، الابتعاد عن الروائح القوية، والحصول على الهواء النقي من خلال فتح النوافذ أو الخروج قليلاً، يساعد على التخفيف من الغثيان بشكل ملحوظ.
ورغم فعالية هذه الطرق المنزلية، حذر الأطباء من استمرار القيء لفترات طويلة أو مرافقة أعراض مثل الجفاف الشديد، ألم البطن الحاد، أو وجود دم في القيء، مؤكدين على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا في هذه الحالات لتلقي العلاج المناسب وتجنب المضاعفات.

القئ علاج الغثيان والقئ الغثيان والقيء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

مرصد الأزهر: تصاعد محدود في وتيرة الإرهاب بشرق إفريقيا يقابله ضربات عسكرية خلال يناير 2026

مرصد الأزهر: تصاعد محدود في وتيرة الإرهاب بشرق إفريقيا يقابله ضربات عسكرية خلال يناير 2026

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد